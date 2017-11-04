مقتل قائد عسكري موال للحوثيين في معارك بتعز

أعلنت قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة اليمنية الشرعية، السبت، مقتل قائد عسكري موال لجماعة أنصار الله الحوثية، والرئيس السابق علي عبدالله صالح

في معارك بمحافظة تعز، (275) كيلومترا جنوب صنعاء.

وقال بيان للواء 35 مدرع، "إن ناجي العرشي، قائد وأركان حرب اللواء 201 التابع لمليشيات الحوثي وصالح، قتل خلال المعارك التي دارت فجر اليوم بين قوات اللواء 35 مدرع ومليشيات الانقلاب بمديرية الصلو جنوب شرق تعز".

ولم تصدر جماعة الحوثي أي بيان حول مقتل العرشي حتى اللحظة.

ومنذ أمس (الجمعة) اشتدت وتيرة الاشتباكات بين الطرفين في جبهات الصلو و مقبنة و الأشروح جنوب غرب المدينة، وأيضا في معسكر التشريفات شرقي المدينة، إثر هجمات شنها مسلحو الحوثي وصالح على تلك المواقع.

وتشهد محافظة تعز، وهي أكثر المحافظات اليمنية سكاناً، معارك عنيفة بين الطرفين منذ أكثر من عامين ونصف، بتدخل من قوات التحالف العربي المساندة للقوات الحكومية، مخلفة خسائر مادية وبشرية كبيرة، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية فيها بشكل كبير.