مسؤول أمريكي يدعو لإعادة الروهينغيا إلى ديارهم

دعا مسؤول أمريكي، زار بنغلاديش، السبت، ميانمار إلى تحمل مسؤولية إعادة اللاجئين الروهينغيا إلى ديارهم، بعد أن اضطروا إلى الفرار من البلاد وسط حملة عنيفة من جانب قوات ميانمار.

جاء ذلك على لسان سيمون هينشو، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون اللاجئين والهجرة، الذي زار مخيمات اللاجئين الروهينغيا في منطقة"كوكس بازار" الحدودية مع ميانمار أمس الجمعة.

وقال هينشو خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة البنغالية دكا، اليوم، إن "أزمة مسلمي الروهينغيا معقدة، وإن الولايات المتحدة ستواصل تشجيع الحوار سعيا لحلها".

وأضاف أنه "يتعين على ميانمار ضمان بيئة آمنة ومستقرة بشكل يمكّن مسلمي الروهينغيا من العودة إلى ديارهم".

وقال إنه يتعين على ميانمار تحمل مسؤولية إعادة اللاجئين إلى ديارهم، وإن الولايات المتحدة ترغب في جهود سريعة لتحقيق الاستقرار في إقليم أراكان غربي ميانمار.

وكانت هيذر نويرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية قد صرحت في وقت سابق بأن أزمة الروهينغيا لا تحظى فقط على أعلى اهتمامات وزارة الخارجية ولكن الأمر كذلك بالنسبة للبيت الأبيض أيضا.

وأكدت أن الولايات المتحدة تعمل على تمهيد عودة الروهينغيا إلى ديارهم "طواعية وبكرامة".

ومنذ 25 من أغسطس / آب الماضي تشن قوات جيش وشرطة ميانمار ومليشيات بوذية حملة عسكرية بحق المسلمين الروهينغيا في البلاد.

وأسفرت الحملة العسكرية التي تشنها ميانمار والمليشيات البوذية المتطرفة عن مقتل الآلاف من الروهينغيا، حسب مصادر وإفادات وتقارير محلية ودولية متطابقة.

وأعلنت منظمة الهجرة الدولية، مؤخرا، أن مجموع عدد اللاجئين الروهينغيا في مخيمات بنغلاديش وصل 820 ألف لاجئ.

وتعتبر حكومة ميانمار المسلمين الروهينغيا "مهاجرين غير شرعيين" من بنغلاديش، بينما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم".