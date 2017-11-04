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سياسة

قطر تؤكد استعدادها للحوار لحل الأزمة الخليجية

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
4/11/2017

أكد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني استعداد بلاده للحوار من أجل حل الأزمة الخليجية.

وشدد في كلمة له أمام مؤتمر السياسة الدولية المنعقد في المغرب على أن الأزمة مفتعلة وغير قائمة على أي أساس، معربا عن أمله في أن تسود الحكمة وتتراجع دول الحصار عن موقفها الرافض للتواصل، وأن تنخرط في الحوار لحل الأزمة.

كما أوضح وزير الخارجية أن منطقة الشرق الأوسط مليئة بالأزمات وليست بحاجة لأزمة إضافية مفتعلة.

وقال "نأمل أن تُحل وتعالج الأزمة بشكل عاجل، ليس لأننا نعتقد بأن هناك تحديات داخلية عديدة، لكن التحديات تواجه المنطقة برمتها".

وأكد الوزير القطري أن المنطقة غير قادرة على تحمل أزمات إضافية، وتابع قائلا "فما بالك بأزمة ليس لها داع وليس لها أساس".

وأعرب عن أمله في أن يسود منطق الحكمة، وأن تحل مشاكل أزمات الشرق الأوسط عن طريق الحوار، مشددا على أهمية الاستفادة من دروس التاريخ.

المصدر : الجزيرة
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