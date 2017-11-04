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سياسة|بريطانيا

فضائح تحرش جديدة تهز الطبقة السياسية في بريطانيا

كلفن هوبكنز (76 عاما) النائب في حزب العمال البريطاني
كلفن هوبكنز (76 عاما) النائب في حزب العمال البريطاني
4/11/2017

عُلّقت عضوية نائب بريطاني في حزب العمال في إطار فضائح تحرش جنسي تهز الطبقة السياسية في بريطانيا وأجبرت وزير الدفاع على الاستقالة علما أن اتهامات جديدة طالته الجمعة.

وتم تعليق عضوية النائب كلفن هوبكنز (76 عاما) على خلفية اتهامات طالت سلوكه تجاه شابة ناشطة في الحزب، قد يكون وجّه إليها كذلك رسائل نصية تتضمن إيحاءات، وفتح الحزب تحقيقا لتبيان حقيقة ما حصل.

وبحسب صحيفة (دايلي تلغراف) تعود الواقعة إلى مناسبة حزبية في العام 2014. فقد اشتكت "آفا اعتماد زاده " التي كانت تبلغ من العمر في حينه 24 عاما، من تصرف قام به النائب كلفن قالت إنه "أثار اشمئزازها ".

وأوضحت اعتماد زاده أنها اشتكت في السابق من هذا التصرف بدون التوصل إلى نتيجة، وهو ما قد يتسبب بمشاكل لجيريمي كوربن زعيم الحزب وصديق هوبكنز، وهو عيّنه في (حكومة الظل) الرديفة للحكومة القائمة.

وأكدت النائبة في حزب العمال جيس فيليبس لشبكة (بي بي سي-راديو 4 ) أنه تمت معالجة القضية بما يتناسب "تماما" مع إجراءات الحزب.

وكانت الفضيحة أجبرت وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون (65 عاما) على الاستقالة بعد اتهامات، وهو صاحب نفوذ في الحكومة وصديق رئيسة الوزراء تيريزا ماي، وقدم فالون اعتذارا لقيامه "بملامسة ركبة " صحافية في 2002.

وقال فالون "أقر بأن (سلوكي) في الماضي كان أدنى من المعايير العليا التي تتطلبها القوات المسلحة التي لي شرف تمثيلها".

 غير أنه برزت الجمعة اتهامات جديدة لفالون بسبب عبارات وجهها إلى زميلة له في الحكومة، وكان فالون أجاب اندريا ليدسوم التي كانت تشتكي من برودة يديها "أعرف مكانا ساخنا حيث يمكنك وضعهما" بحسب صحيفة ( ذا صن).

وينفي فالون هذه الاتهامات نفيا قاطعا، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه) عن مصادر مقربة من الوزير السابق، في حين رفض مقربو ليدسوم التعليق على الأمر.

وتطال اتهامات التحرش الجنسي كذلك عضوين في الحكومة هما نائب رئيس مجلس الوزراء داميان غرين ووزير الدولة للتجارة الدولية مارك غارنييه، ما يطرح تساؤلات حول مستقبلهما.

من جهة ثانية، تم يوم الجمعة تعليق عضوية النائب المحافظ تشارلي إلفيك بسبب "اتهامات خطيرة" موجهة ضده، بحسب ما أعلن النائب جوليان سميث المسؤول عن الانضباط الحزبي بين النواب المحافظين.

ولم ترد تفاصيل عن طبيعة هذه "التهم" التي تم إبلاغ الشرطة بها، وردّ إلفيك على تويتر "لا اعرف شيئا عن الاتهامات وأنفي أن أكون قد ارتكبت مخالفات".

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع فرنسية
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