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سياسة|لبنان

تراشق بين طهران والرياض عقب استقالة "الحريري"

4/11/2017

أشعل إعلان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، من الرياض، اليوم السبت، استقالته من منصبه، تراشقا في التصريحات بين الرياض وطهران.

ففي تغريدة له عبر "تويتر"، قال وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان: "أيدي الغدر والعدوان يجب أن تبتر"، في تأكيد لتصريح مشابه ورد في خطاب استقالة الحريري ضد إيران وحزب الله.

والثلاثاء الماضي، التقى الحريري والسبهان في الرياض، بعد يومين من تصريحات للأخير أعرب فيها عن "استغرابه" إزاء "صمت الحكومة اللبنانية تجاه ممارسات حزب الله".

من جانبه، اعتبر مستشار وزير الخارجية الإيراني حسين شيخ الإسلام، اليوم السبت، أن الاستقالة "جاءت بترتيب من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، من أجل توتير الوضع في لبنان والمنطقة".

وأضاف، بحسب وكالة "مهر" الإيرانية، أن الاستقالة "قرار سعودي واضح لمواجهة حزب الله".

وتابع: "نتمنى لو أن الحريري احترم عزة الشعب اللبناني، وحافظ عليها، بتقديم استقالته من لبنان، وليس من دولة أخرى".

وشدد على أن "استقالة الحريري جاءت بترتيب من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان من أجل توتير الوضع في لبنان والمنطقة".

وأعلن الحريري استقالته في خطاب متلفز من السعودية، وأرجعها إلى مساعي إيران "خطف لبنان"، وفرض "الوصاية" عليه، بعد تمكن "حزب الله فرض أمر واقع بقوة سلاحه".

المصدر : الأناضول
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