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سياسة|السعودية

السعودية تعترض صاروخًا بالستيًّا للحوثيين استهدف الرياض

4/11/2017

أعلن المتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن المملكة العربية السعودية تعرضت لإطلاق صاروخ باليستي من داخل الأراضي اليمنية.

وقال المالكي في بيان إن الصاروخ أطلق مساء السبت "تجاه العاصمة الرياض وتم إطلاقه بطريقة عشوائية وعبثية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان".

وأضاف "تم اعتراض الصاروخ من قبل سرايا "البيتريوت" وقد أدى اعتراضه لتناثر الشظايا بمنطقة غير مأهولة بشرق مطار الملك خالد الدولي ولم يكن هناك أي إصابات".

وتابع المالكي أن هذا "العمل العدائي والعشوائي من قبل الجماعة الحوثية المسلّحة يثبت تورط إحدى دول الإقليم الراعية للإرهاب بدعم الجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء السعودية
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