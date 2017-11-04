الحريري يعلن من السعودية استقالته من رئاسة الحكومة

أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالته اليوم (السبت) في كلمة متلفزة من العاصمة السعودية، قال فيها إن مؤامرة تحاك لاستهداف حياته وانتقد إيران وجماعة حزب الله اللبنانية.

وأرجع الحريري قراره إلى مساعي إيران "خطف لبنان وفرض الوصاية عليه، بعد تمكن حزب الله فرض أمر واقع بقوة سلاحه".

واتهم الحريري إيران بـ"زراعة الفتن والتسبب في الدمار الذي حل بالدول العربية التي تدخلت فيها".

وأضاف" أريد أن أقول لإيران وأتباعها إنهم خاسرون، وستقطع الأيادي التي امتدت إلى الدول العربية بالسوء، وسيرتد الشر إلى أهله".

وتابع " لقد عاهدتكم أن أسعى لوحدة اللبنانيين وإنهاء الانقسام السياسي، وترسيخ مبدأ النأي بالنفس، وقد لقيت في سبيل ذلك أذىً وترفعت عن الرد في سبيل الشعب اللبناني. هناك حالة إحباط وتشرذم وانقسامات، وتغليب للمصالح الخاصة على العامة، وتكوين لعداوات ليس لنا طائل منها.

وأكد رئيس الحكومة المستقيل أن البلاد تشهد أجواء شبيهة بتلك التي شابت قبل اغتيال (والده) الرئيس (رئيس الحكومة الأسبق) رفيق الحريري.

وقال "أعلن استقالتي من رئاسة الحكومة اللبنانية، مع يقيني أن إرادة اللبنانيين أقوى، وسيكونون قادرين على التغلب على الوصاية من الداخل والخارج".

وكان الحريري قد غادر بيروت، أمس الجمعة، متوجهًا الى المملكة العربية السعودية، في زيارة هي الثانية خلال خمسة ايام.

وتأتي الزيارة بعد لقائه، أمس، في بيروت، مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي.

وتولى الحريري مهام منصبه في ديسمبر/كانون أول 2016، في إطار تسوية بين مختلف التيارات لإخراج البلاد من أزمتها السياسية المستمرة منذ سنوات.

يشار أن الحريري شغل المنصب سابقًا بين عامي 2009 و2011، ويقود حزب تيار المستقبل منذ عام 2005، خلفًا لوالده الراحل رفيق الحريري، الذي اغتيل في تفجير بالعاصمة اللبنانية.