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سياسة

اختطاف 4 أجانب يعملون في محطة للكهرباء في ليبيا

أبراج لنقل الكهرباء
أبراج لنقل الكهرباء
3/11/2017

قال مسؤول في قطاع الكهرباء في ليبيا إن أربعة مهندسين أجانب يعملون لصالح شركة تركية اختطفوا في جنوب غرب ليبيا.

وقالت الشركة العامة للكهرباء إن المختطفين يحملون الجنسية التركية والجنوب إفريقية، مشيرة إلى أنه جرى اختطافهم بعد وصولهم من مطار أوباري إلى موقع مشروع محطة الكهرباء.

وطالبت الشركة بالإفراج الفوري عن المختطفين، داعية "الجهات المسؤولة بالدولة الليبية إلى أن تتحمل مسؤولياتها تجاه هذا العمل الهمجي غير المسؤول".

ونقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء عن عمر قوقي وكيل بلدية أوباري إن المختطفين هم ثلاثة أتراك ورابع يحمل الجنسية الألمانية ويعملون في شركة تركية تقوم ببناء محطة كهرباء أوباري.

لكن وكالات الأنباء الأخرى قالت إن المختطف الرابع يحمل جنسية جنوب أفريقيا.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن اختطافهم.

وشهدت ليبيا عمليات اختطاف منذ الاطاحة بمعمر القذافي عاما 2011.

وتوقف العمل في محطة أوباري لتوليد الكهرباء عدة مرات بسبب الاشتباكات والأوضاع الأمنية الصعبة.

المصدر : الأناضول + رويترز
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