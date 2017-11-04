إيران : استقالة الحريري ستثير توترا في لبنان والمنطقة

قالت إيران اليوم (السبت) إن استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ستثير توترا في لبنان والمنطقة.

واتهم الحريري في بيان استقالته في وقت سابق اليوم (السبت) إيران وحزب الله حليفها في لبنان ببث الفتنة في العالم العربي.

وقال بهرام قاسمي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للوزارة إن " تكرار رئيس الوزراء اللبناني المستقيل اتهامات الصهاينة والسعوديين والأمريكيين غير الواقعية والباطلة لإيران تعد مؤشرا على أن استقالته سيناريو جديد لخلق توتر في لبنان والمنطقة".

وأضاف "لكننا نعتقد أن شعب لبنان المقاوم سيتجاوز هذه المرحلة بسهولة".

وجاءت استقالة الحريري بعد يوم واحد من اجتماعه مع علي أكبر ولايتي مستشار الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في بيروت.

وقال قاسمي "الاستقالة المفاجئة للسيد الحريري وبيانه في بلد آخر ليس أمرا مفاجئا ومؤسفا فحسب وإنما يعد إشارة إلى أنه يقوم بلعبة أعدها آخرون يضمرون الشر للمنطقة وأن الفائز في هذه اللعبة ليس الدول العربية أو الإسلامية وإنما الصهاينة".