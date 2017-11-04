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سياسة

إصابات الكوليرا في اليمن تتجاوز 900 ألف حالة

الحرب في اليمن خلفت أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة
الحرب في اليمن خلفت أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة
4/11/2017

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم السبت، إن حالات الإصابة بوباء الكوليرا في اليمن تجاوزت 900 ألف حالة منذ 27 من أبريل/ نيسان الماضي.

وأوضحت المنظمة في الحساب الرسمي لمكتبها باليمن على موقع تويتر، أنه "تم تسجيل 900 ألف و312 حالة يشتبه إصابتها بالكوليرا في اليمن، مع رصد 2188 حالة وفاة مرتبطة بالوباء نفسه"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ووفق تقارير سابقة للمنظمة نفسها، فإن محافظات حجة (شمال غرب)، والحديدة (غرب)، والعاصمة صنعاء، هي من أكثر المحافظات التي شهدت الانتشار الأكبر لوباء الكوليرا.

و"الكوليرا" مرض يسبب إسهالا حادا يمكن أن يودي بحياة المريض خلال ساعات إذا لم يتلق العلاج، والأطفال الذين يعانون سوء التغذية وتقل أعمارهم عن 5 سنوات، معرضون بشكل أكبر للإصابة.

ويعاني اليمن أوضاعا إنسانية وصحية صعبة أدت إلى تفشي الأوبئة وانعدام الأمن الغذائي لعدد كبير من المواطنين، جراء الحرب المتفاقمة في البلاد منذ حوالي ثلاثة أعوام.

المصدر : الأناضول
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