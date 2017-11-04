البث الحي
سياسة|السعودية

أوامر ملكية سعودية بإقالة الأمير متعب ووزير الاقتصاد

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز
4/11/2017

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (السبت) أوامر ملكية أبرزها إعفاء الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني من منصبه

وتعيين الأمير خالد بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن خلفا له.

كما تضمنت الأوامر الملكية إعفاء المهندس عادل بن محمد فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط من منصبه وتعيين محمد بن مزيد التويجري خلفا له.

وأمر الملك سلمان أيضا بإنهاء خدمة الفريق الركن عبدالله بن سلطان السلطان قائد القوات البحرية بإحالته إلى التقاعد وترقية اللواء البحري الركن  فهد بن عبدالله الغفيلي إلى رتبة فريق ركن وتعيينه قائداً للقوات البحرية .

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" فإن العاهل السعودي أمر بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، وتقوم اللجنة بالتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام .

ونص الأمر الملكي على أن"للجنة الاستعانة بمن تراه ولها تشكيل فرق للتحري والتحقيق وعند إكمال اللجنة مهامها ترفع لنا تقريراً مفصلاً عما توصلت إليه وما اتخذته بهذا الشأن".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء السعودية
المزيد من سياسة

أعمال عنف ومظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مثير للجدل (فيديو)

مظاهرات فرنسا (رويترز)

قطر تعزي إيران في مقتل فخري زاده وتدعو إلى ضبط النفس

الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري (الجزيرة)

باكستان تطلب من الإمارات حل قضية "التأشيرات"

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

حالة تأهب في سفارات إسرائيل حول العالم "خشية انتقام إيران"

السيارة التي استهدف محسن فخري زادة فيها بالقرب من العاصمة الإيرانية
الأكثر قراءة

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

فايننشال تايمز: السعودية تسعى لحل الأزمة مع قطر "هدية" لبايدن

(الجزير مباشر)

أمريكا تنشر حاملة طائرات في الخليج

حاملة الطائرات الأمريكية- نيميتز- تتزود بالوقود (رويترز أرشيفية)