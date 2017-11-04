أوامر ملكية سعودية بإقالة الأمير متعب ووزير الاقتصاد

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (السبت) أوامر ملكية أبرزها إعفاء الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني من منصبه

وتعيين الأمير خالد بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن خلفا له.

كما تضمنت الأوامر الملكية إعفاء المهندس عادل بن محمد فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط من منصبه وتعيين محمد بن مزيد التويجري خلفا له.

وأمر الملك سلمان أيضا بإنهاء خدمة الفريق الركن عبدالله بن سلطان السلطان قائد القوات البحرية بإحالته إلى التقاعد وترقية اللواء البحري الركن فهد بن عبدالله الغفيلي إلى رتبة فريق ركن وتعيينه قائداً للقوات البحرية .

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" فإن العاهل السعودي أمر بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، وتقوم اللجنة بالتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام .

ونص الأمر الملكي على أن"للجنة الاستعانة بمن تراه ولها تشكيل فرق للتحري والتحقيق وعند إكمال اللجنة مهامها ترفع لنا تقريراً مفصلاً عما توصلت إليه وما اتخذته بهذا الشأن".