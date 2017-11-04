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سياسة

أمريكا تنفذ أول ضربات ضد "تنظيم الدولة " في الصومال

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
4/11/2017

قال الجيش الأمريكي الجمعة إن الولايات المتحدة نفذت أول ضربتين جويتين ضد (تنظيم الدولة) في الصومال وقتلت "عددا من الإرهابيين".

وقالت القيادة الأمريكية في أفريقيا التابعة لوزارة الدفاع (البنتاغون) في بيان إن الضربة الأولى نفذت في منتصف ليل الثالث من نوفمبر /تشرين الثاني بالتوقيت المحلي (2100 بتوقيت غرينتش) والأخرى في الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي.

وقال الجيش في بيان إن "عددا من الإرهابيين" قتل مشيرا إلى أن الضربتين نفذتا بالتنسيق مع الحكومة الصومالية.

وذكر البيان أن القوات الأمريكية ستواصل استخدام كل الإجراءات المعتمدة والملائمة لحماية الأمريكيين وإحباط التهديدات" الإرهابية".

ويجمع تنظيم الدولة أتباعا في المنطقة لكن خبراء يقولون إن حجم قوته غير واضح وإنه لا يزال لاعبا صغيرا بالمقارنة بحركة الشباب.

وسيطرت جماعة موالية للدولة الإسلامية الشهر الماضي على بلدة ساحلية صغيرة في منطقة بلاد بنط شبه المستقلة في الصومال وهي أول بلدة تسيطر عليها منذ ظهورها قبل عام.

والجماعة التي تطلق على نفسها الدولة مناوئة لحركة الشباب الأكبر حجما والمرتبطة بتنظيم القاعدة المنافس للدولة والتي سيطرت في وقت من الأوقات على كثير من أراضي الصومال.

وتشن الولايات المتحدة بين الحين والآخر ضربات ضد حركة الشباب في الصومال والذين لهم وجود قوي في مناطق في جنوب ووسط البلاد وينفذون هجمات بالأسلحة والقنابل.

وقتل أكثر من 350 شخصا في تفجيرين في العاصمة مقديشو الشهر الماضي في أكثر هجوم دموية في تاريخ البلاد.

 وفي وقت سابق من العام الحالي منح البيت الأبيض الجيش الأمريكي صلاحيات أوسع لتنفيذ ضربات في الصومال ضد حركة الشباب.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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