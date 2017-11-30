مفاوضات جنيف بنظام "الغرفتين" ودي ميستورا يخطط لتمديدها

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، الخميس، إنه يخطط لاستمرار مؤتمر "جنيف 8" الذي انطلق أمس الأول الثلاثاء، حتى 15 ديسمبر/كانون الأول 2017.

وأضاف دي ميستورا، في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الأممي في مدينة جنيف، أنهم أجروا اجتماعات متزامنة غير مباشرة بين المعارضة والنظام السوري، وتم خلالها نقاش قضايا مهمة وجوهرية.

وتابع "نخطط لتستمر هذه الجولة حتى 15 ديسمبر المقبل، والهدف أن نمضي لثلاثة أيام (استراحة خلال نهاية الأسبوع حتى الثلاثاء المقبل)، وبعدها نستمر.

وأشار دي ميستورا، إلى أنه يؤيد تواصلا شخصيا جسديا بين أطراف المحادثات، قائلا إن "اللقاءات المباشرة جيدة".

وذكر أن جدول أعمال المحادثات وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، يتمثل في المبادئ الأساسية الـ12 المهمة، والعملية الدستورية، والانتخابات بإشراف أممي.

وفي جولات سابقة، قدم دي ميستورا، ورقة غير رسمية "تتضمن 12 نقطة حول أسس الحل السياسي في سوريا، تستند إلى القرار الأممي رقم 2254، والمرجعيات الدولية".

وأفاد المبعوث الأممي أن العملية الدستورية والانتخابات التي تشرف عليها الأمم المتحدة تحظى بدعم الجميع وبدون شروط مسبقة.

وأكد دي ميستورا، أن الطرفين استجابا بشكل بنّاء وبأسلوب ينير الأفكار خلال لقاءات اليوم.

وفي وقت سابق اليوم، وصفت المعارضة السورية لقاءها بالمبعوث الأممي في مقر الأمم المتحدة بجنيف، الخميس، بـ "الجيد".

وأعربت المعارضة عن تطلعها لمفاوضات جادة.

والتقى دي ميستورا، اليوم، مع وفدي النظام والمعارضة السورية على طريقة مفاوضات "الغرفتين" حيث تواجد كل وفد في غرفة، وتنقل المبعوث الأممي فيما بينهما.