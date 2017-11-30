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سياسة

ماكرون: ننتظر من السعودية وقف تمويل جماعات متطرفة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
30/11/2017

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا ستزوّد السعودية بلائحة للمنظمات المتطرفة من أجل أن توقف الرياض تمويلها وفق ما تعهّد به ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال ماكرون في مقابلة مع "فرانس 24" وإذاعة فرنسا الدولية إنّ باريس ستنظم في فبراير/شباط مؤتمرا يتعلق بتمويل الجماعات الإرهابية حيث سيكون هذا الموضوع مطروحا.

وأوضح الرئيس الفرنسي: "عندما ذهبت إلى الرياض، كان هناك حديث مع (ولي العهد) محمد بن سلمان، وهو تعهدَ بأن نتمكن من أن نُقدّم له لائحة وبأن يوقف التمويل. ورغم أنه لم يقطع هذا الوعد علنا، أعتقد أنه سيفعل ذلك وسأتحقق من الأمر. الثقة تُبنى من خلال النتائج".

وشدّد ماكرون على ان فرنسا ترغب في العمل على هذا الملف مع بلدان اخرى، قائلا "طلبت من القادة الذين يَشْكون من هذا التمويل (…) أن يعطوني اللائحة وسنتحقّق شهرا بعد آخر" من النتائج.

ولفت إلى أنّه طالب تركيا وقطر وإيران بالأمر نفسه في ما يتعلق بمكافحة تمويل جماعات إرهابية.

وأشار الرئيس الفرنسي، الذي يتوجه إلى الدوحة الأسبوع المقبل، إلى أنه سيزور إيران "في الوقت المناسب"، قائلا: "علينا أن نحضّر لهذا التاريخ".

وتابع: "إيران ليست شريكا، لكن لدينا علاقة بُنيت من خلال اتفاق حول النووي ويجب أن يتم استكمال ذلك من خلال نقاش وتوافق منظّم حول الصواريخ الباليستية وحول مكانة إيران في المنطقة من أجل مكافحة الأعمال المزعزعة للاستقرار في العديد من بلدان المنطقة".

المصدر : الفرنسية
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