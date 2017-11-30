طائرة تركية تهبط اضطرارياً في الخرطوم بعد بلاغ كاذب عن قنبلة

أعلنت سلطة الطيران المدني السوداني أن طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية هبطت اضطرارياً في مطار الخرطوم، بعد بلاغ كاذب عن وجود قنبلة داخلها.

ونقلت وكالة الأناضول للأبناء عن محمد عبد الحافظ، المتحدث باسم الطيران المدني السوداني، أن الطائرة، وهي من طراز بوينغ 738، كانت قادمة الخميس من نيروبي ومتوجهة إلى القاهرة وعلى متنها 107 ركاب.

وأضاف عبد الحافظ أنه أثناء تحليق الطائرة في المجال الجوي السوداني، أبلغت مركز الملاحة الجوية بمطار الخرطوم، بوجود بلاغ بأن قنبلة على متنها.

وأشار إلى أن راكبا بريطانيا أبلغ قائد الطائرة أنه تلقى رسالة عبر حاسوبه المحمول، بأن هناك قنبلة على الطائرة، ما دفع قائد الطائرة إلى اختيار مطار الخرطوم بوصفه أقرب المطارات في مسارها الجوي للهبوط اضطرارياً.

وأوضح المتحدث أنه تم إنزال جميع الركاب بسلام بعد هبوط الطائرة، التي خضعت لفحص الفرق الفنية المختصة بالتعامل مع المتفجرات بشكل دقيق، كما تم فحص كل الأمتعة ولم يعثر على قنبلة أو أي مواد متفجرة داخلها.

ولفت إلى أن سلطات الأمن السودانية تحقق مع الراكب البريطاني، بحضور مندوب من السفارة البريطانية بالخرطوم.