البث الحي
سياسة|كوريا الشمالية

شاهد: لحظة إطلاق صاروخ باليستي من كوريا الشمالية

30/11/2017

نشرت كوريا الشمالية مقطع فيديو وصورا تظهر أحدث تجربة لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات.

وتظهر اللقطات عملية تحضير الصاروخ للإطلاق و الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في مقطع الفيديو وبعض الصور وهو يتفقد الصاروخ ويحتفل بالإطلاق.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية إن البلاد أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات من مركبة مطورة حديثا وإن الرأس الحربي للصاروخ يمكن أن يتحمل الضغط الناتج عن العودة للغلاف الجوي.

وتقول بيونغيانغ إن الصاروخ من طراز "هواسونغ"، ويمكنه الوصول إلى أي هدف في الولايات المتحدة.

وحلق الصاروخ لمسافة أطول وبلغ ارتفاعا أكبر من أي صاروخ آخر أطلقته كوريا الشمالية قبل أن يسقط في البحر قرب اليابان.

المصدر : أسوشيتد برس + رويترز
المزيد من سياسة

فاينانشال تايمز: السعودية تسعى لحل الأزمة مع قطر "كهدية" لبايدن

(الجزير مباشر)

ضربات متوالية لترمب: محكمة ترفض الطعن بنتائج بنسلفانيا

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الفرنسية)

مقتل قيادي بارز موال للإمارات في اليمن

مقاتلون تابعون للمجلس الانفصالي المدعوم إماراتيا(رويترز)

بعد 27 عاما.. أذربيجان ترفع علمها في كالبجار (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

وثيقة: ترمب يمهد لتنفيذ أحكام إعدام قبل مغادرته البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)