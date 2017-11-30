شاهد: لحظة إطلاق صاروخ باليستي من كوريا الشمالية

نشرت كوريا الشمالية مقطع فيديو وصورا تظهر أحدث تجربة لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات.

وتظهر اللقطات عملية تحضير الصاروخ للإطلاق و الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في مقطع الفيديو وبعض الصور وهو يتفقد الصاروخ ويحتفل بالإطلاق.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية إن البلاد أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات من مركبة مطورة حديثا وإن الرأس الحربي للصاروخ يمكن أن يتحمل الضغط الناتج عن العودة للغلاف الجوي.

وتقول بيونغيانغ إن الصاروخ من طراز "هواسونغ"، ويمكنه الوصول إلى أي هدف في الولايات المتحدة.

وحلق الصاروخ لمسافة أطول وبلغ ارتفاعا أكبر من أي صاروخ آخر أطلقته كوريا الشمالية قبل أن يسقط في البحر قرب اليابان.