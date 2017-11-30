البث الحي
سياسة

زعيم الحوثيين يحذر السعودية من مواصلة حصار اليمن

عبد الملك الحوثي
عبد الملك الحوثي
30/11/2017

حذر زعيم حركة أنصار الله اليمنية عبد الملك الحوثي الخميس السعودية من مواصلة إغلاق منافذ اليمن الغارق في الحرب

وقال الحوثي في كلمة بمناسبة ذكرى المولد النبوي في تجمع بوسط العاصمة صنعاء، "نحذر قوى العدوان من الاستمرار في إغلاق المنافذ"، مضيفا "نؤكد على حقنا بالإقدام على خطوات حساسة ونحن نعرف مكامن الوجع الشديد التي يمكن أن نستهدفها" في حال استمرار الحصار الذي يفرضه التحالف العسكري بقيادة السعودية على اليمن منذ مطلع الشهر الجاري. 

وعزز تحالف عسكري بقيادة السعودية يتدخل في اليمن ضد المتمردين الحوثيين، حصاره على اليمن بعد اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون قرب مطار الرياض في 4 نوفمبر / تشرين الثاني .

لكنه خفف الحصار جزئيا الأسبوع الماضي بعد ضغوط دولية كبرى على السعودية، ما اعتبرته الأمم المتحدة غير كاف.

ومنذ 2014، يشهد اليمن نزاعا داميا بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية وسقطت العاصمة صنعاء في أيدي المتمردين في سبتمبر/ أيلول من العام نفسه.

وشهد النزاع تصعيدا مع تدخل التحالف العربي العسكري في مارس/آذار 2015 بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على مناطق واسعة في أفقر دول شبه الجزيرة العربية وخلّف النزاع اليمني اكثر من 8650 قتيلا وتسبّب بأزمة إنسانية حادة.   

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية
المزيد من سياسة

فاينانشال تايمز: السعودية تسعى لحل الأزمة مع قطر "كهدية" لبايدن

(الجزير مباشر)

ضربات متوالية لترمب: محكمة ترفض الطعن بنتائج بنسلفانيا

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الفرنسية)

مقتل قيادي بارز موال للإمارات في اليمن

مقاتلون تابعون للمجلس الانفصالي المدعوم إماراتيا(رويترز)

بعد 27 عاما.. أذربيجان ترفع علمها في كالبجار (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

وثيقة: ترمب يمهد لتنفيذ أحكام إعدام قبل مغادرته البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)