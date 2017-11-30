زعيم الحوثيين يحذر السعودية من مواصلة حصار اليمن

حذر زعيم حركة أنصار الله اليمنية عبد الملك الحوثي الخميس السعودية من مواصلة إغلاق منافذ اليمن الغارق في الحرب

وقال الحوثي في كلمة بمناسبة ذكرى المولد النبوي في تجمع بوسط العاصمة صنعاء، "نحذر قوى العدوان من الاستمرار في إغلاق المنافذ"، مضيفا "نؤكد على حقنا بالإقدام على خطوات حساسة ونحن نعرف مكامن الوجع الشديد التي يمكن أن نستهدفها" في حال استمرار الحصار الذي يفرضه التحالف العسكري بقيادة السعودية على اليمن منذ مطلع الشهر الجاري.

وعزز تحالف عسكري بقيادة السعودية يتدخل في اليمن ضد المتمردين الحوثيين، حصاره على اليمن بعد اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون قرب مطار الرياض في 4 نوفمبر / تشرين الثاني .

لكنه خفف الحصار جزئيا الأسبوع الماضي بعد ضغوط دولية كبرى على السعودية، ما اعتبرته الأمم المتحدة غير كاف.

ومنذ 2014، يشهد اليمن نزاعا داميا بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية وسقطت العاصمة صنعاء في أيدي المتمردين في سبتمبر/ أيلول من العام نفسه.

وشهد النزاع تصعيدا مع تدخل التحالف العربي العسكري في مارس/آذار 2015 بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على مناطق واسعة في أفقر دول شبه الجزيرة العربية وخلّف النزاع اليمني اكثر من 8650 قتيلا وتسبّب بأزمة إنسانية حادة.