رئيس بنغلاديش: جيش ميانمار يمارس الظلم ضد مسلمي الروهينغيا

أكّد رئيس بنغلاديش محمد عبد الحميد اليوم الخميس، أنّ جيش ميانمار يمارس الظلم ضدّ مسلمي إقليم أراكان.

جاء ذلك خلال استقباله بابا الفاتيكان فرانسيس الأول، في القصر الرئاسي البنغالي في العاصمة دكا.

ودعا عبد الحميد المجتمع الدولي إلى العمل من أجل ضمان عودة لاجئي أراكان إلى ديارهم بشكل آمن، وتوفير سبل اندماجهم مع المجتمع الميانماري.

وأوضح عبد الحميد أنّ آلاف الروهينغيا من أطفال ورجال ومسنين ونساء، تعرضوا للقتل خلال الفترة الماضية، على يد جيش ميانمار، وأنّ بلاده استقبلت كل الفارين من هذا الظلم.

من جانبه طلب بابا الفاتيكان من المجتمع الدولي إيلاء مزيد من الاهتمام لأزمة سكان إقليم أراكان، ومساعدة الحكومة البنغالية لتحمّل أعباء اللاجئين المقيمين على أراضيها.

وأشاد البابا باحتضان الحكومة البنغالية للاجئين الروهينغيا وتقديمها المساعدات لهم، داعيا الجميع إلى عدم تجاهل الأزمة الحاصلة في أراكان.

وفي أغسطس/آب الماضي، قال البابا في كلمة ألقاها في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، إن "ثمة أخبارا حزينة وصلت إلينا عن اضطهاد إخواننا وشقيقاتنا من أقلية الروهينغيا الدينية"، ما أثار غضب المسؤولين في ميانمار.