تيريزا ماي تدعو السعودية إلى تخفيف الحصار على اليمن "لتجنب كارثة"

دعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي السعودية إلى تخفيف الحصار على اليمن بشكل عاجل "لتجنب كارثة إنسانية".

وقال بيان صدر عن مكتب ماي إن "رئيسة الوزراء أوضحت أن تدفق الإمدادات التجارية يجب أن يستأنف في حال أردنا تجنب كارثة إنسانية".

والتقت ماي مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان (الخميس) في الرياض ضمن جولة لها في الشرق الأوسط.

وأضاف البيان أن ماي اتفقت مع القادة السعوديين على أنه "يجب إتخاذ خطوات بشكل ملح لمعالجة هذه المسألة".

والسعودية هي أكبر شريك تجاري لبريطانيا في الشرق الأوسط، ووقعت لندن عقود أسلحة مع الرياض بقيمة تفوق 3.26 مليار جنيه استرليني ( 3.7 مليار يورو) منذ مارس/ آذار 2015.

وأعربت ماي في بغداد، التي زارتها قبل الرياض، عن قلقها بشأن الأزمة الإنسانية في اليمن، وقالت لشبكة "بي بي سي" خلال الزيارة "إن الرسالة القوية التي سأحملها هذا المساء للسعودية تفيد بأننا نريد فتح مرفأ الحديدة أمام العمليات الإنسانية والتجارية، هذا الأمر مهم".

وسبق لصحيفة التايمز البريطانية أن قالت إن ماي ستواجه السعودية فيما يخص ما وصفتها بسياستها الخارجية العدوانية، وأنها ستثير مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الخلاف مع قطر، والقلق بخصوص الوضع الإنساني بسبب مشاركة السعودية في الحرب باليمن.

وأوضحت الصحيفة أن رئيسة الوزراء البريطانية تريد بذلك الرد على من يتهموها بغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الرياض.

وقالت بريطانيا قبل أيام إنها حصلت على ضمانات من الجانب السعودي بأن شحنات المساعدات الإنسانية ستواصل الدخول عبر الموانئ اليمنية خلال الأيام المقبلة.

وأعلن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون عن هذه الضمانات خلال اجتماع تنسيقي في لندن بشأن اليمن ضم وزراء خارجية السعودية والإمارات وسلطنة عمان، إضافة إلى نائب وزير الخارجية الأميركي ومبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن.