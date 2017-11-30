بالفيديو.. عقيد بالجيش المصري يعلن ترشحه للرئاسة

أعلن عقيد بالجيش المصري ترشحه للرئاسة، وقال إنه سيكون "البديل" الذي يمنع التجرؤ على الدستور وقواعد العدل والفصل بين السلطات.

وقال الضابط أحمد قنصوه (42 عاما) في تسجيل مصور بثه على قناته على يوتيوب (الأربعاء): "أعلن اعتزامي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المفترض بدء إجراءاتها خلال أقل من 3 أشهر بحد أقصى أوائل فبراير 2018.. على ضوء أهداف ومطالب ثورة 25 يناير و30 يونيو".

وأضاف قنصوه، وهو مدرس للهندسة المعمارية وضابط عامل بالجيش المصري العظيم، أنه تقدم بجميع الإجراءات القانونية التي تمكنه من مباشرة حقوقه السياسية والترشح بالانتخابات لكنه ووجه بالتعنت، حيث رُفضت استقالته من الخدمة منذ مارس/آذار 2014، حتى الآن، مشيرا إلى أنه أقام 11 دعوى قضائية، اختصم فيهم رئيس الجمهورية ومسؤولين آخرين بهدف تمكينه من الترشح، ولكن لم يصدر حكم في أي منها.

وتابع قائلا في الفيديو، الذي ظهر فيه بزيه العسكري: "ولما كانت أحكام القضاء تصدر باسم الشعب الذي هو وحده مصدرُ كلِّ السلْطات، فقد قررتُ هذهِ المرة أن أضعَ الأمرَ كلَّهُ أمام الشعب من خلال هذا الإعلان … وإن عابوا عليّ إعلاني الأمر وأنا مازلت بالزي الرسمي فأنا لست الوحيد الذي فعلها، فعليكم بمساءلة السابقين" في إشارة ضمنية إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي أعلن ترشحه في 2014 مرتديا زيه العسكري.

وبينما أكد قنصوه أنه لا ينتمي لأي تيار سياسي، فقد أشار ضمنيا إلى الانتهاكات التي تمارسها السلطات المصرية بقوله إن "التصفية الجسدية أصبحت خبرًا اعتياديًا يحتل عناوين الصحف الرسمية وتطالعه الأعينُ.. وأضحى الاختفاء القسري هو غولُ هذا الزمان الذي نخيف به الأطفال.. وأمسى الحبس الاحتياطي مستقرًا للكثيرين يعمرون فيه شهورًا وسنين عددا.. وكادت إذاعةُ المكالماتِ الشخصيةِ على الهواء أن تكون فقرةً ثابتةً في برامج المساء والسهرة.. وبتنا نعرف أدق أمورنا من منصات الأغيار!" في إشارة ربما إلى التسريبات التي بثتها محطات تلفزيونية من مكتب الرئيس المصري.