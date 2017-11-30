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الجيش الروسي يسعى لاستخدام القواعد الجوية المصرية

وزير الدفاع المصري (يمين) ونظيره الروسي يوقعان على محضر الاجتماع الرابع للجنة العسكرية المشتركة بين البلدين
وزير الدفاع المصري (يمين) ونظيره الروسي يوقعان على محضر الاجتماع الرابع للجنة العسكرية المشتركة بين البلدين
30/11/2017

نشرت الحكومة الروسية الخميس) مسودة اتفاق بين روسيا ومصر يسمح للطائرات العسكرية للدولتين بتبادل استخدام المجال الجوي والقواعد الجوية.

ويتضمن المرسوم الحكومي، الذي وقعه رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف بتاريخ 28 نوفمبر تشرين الثاني، أمرا لوزارة الدفاع الروسية بإجراء مفاوضات مع المسؤولين المصريين وتوقيع الوثيقة بمجرد توصل الطرفين لاتفاق.

ووفقا لمسودة الاتفاق، سيكون بوسع الطائرات الحربية الروسية والمصرية استخدام المجال الجوي والقواعد الجوية في البلدين بعد إخطار مسبق بخمسة أيام.

ومن المتوقع أن يسري الاتفاق لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

وجاء الكشف عن الوثيقة بعد يوم من زيارة وزير الدفاع الروسي سيرغيو شويغو (الأربعاء) إلى القاهرة، حيث التقى بنظيره المصري صدقي صبحي.

وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية إن الزيارة  جرى خلالها التوقيع على محضر الاجتماع الرابع للجنة العسكرية المشتركة المصرية الروسية، كما تم خلالها تناول عدد من الملفات والموضوعات المرتبطة بعلاقات الشراكة والتعاون العسكري بين البلدين.

وكان مسؤولون أمريكيون قد قالوا في مارس/آذار إن روسيا نشرت قوات خاصة في مصر قرب الحدود مع ليبيا، وهو ما نفته موسكو.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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