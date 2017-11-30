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سياسة

التحالف الدولي: 400 جندي أمريكي في سوريا سيعودون إلى بلادهم

قوات سوريا الديمقراطية المدعومة قالت إنها هزمت "تنظيم الدولة الإسلامية" في معقله السابق بالرقة
قوات سوريا الديمقراطية المدعومة قالت إنها هزمت "تنظيم الدولة الإسلامية" في معقله السابق بالرقة
30/11/2017

أعلن التحالف الدولي بقيادة واشنطن الخميس أن أكثرمن 400 مقاتل من مشاة البحرية الأمريكية سيعودون قريباً إلى بلادهم بعد دعمهم قوات سوريا الديموقراطية في طرد تنظيم الدولة من الرقة

 

وكتب المتحدث باسم التحالف الدولي ريان ديلون على حسابه على تويتر أن "أكثر من 400 عنصر من مشاة البحرية الأمريكية يستعدون للعودة إلى بلادهم بعد توفيرهم دعماً دقيقاً بالمدفعية لقوات سوريا الديموقراطية وهزيمة تنظيم الدولة في عاصمتهم السابقة".

ووصلت وحدة مشاة البحرية الأمريكية إلى سوريا في 15سبتمبر / أيلول لتستبدل وحدة سابقة، وفق ما جاء في بيان للتحالف الدولي الذي أضاف أنه "بعد تحرير المدينة وفرار تنظيم الدولة أتت الأوامر لهذه الوحدة للعودة".

وأوضح التحالف أن "تم إيقاف إرسال وحدة بديلة".

وبعد معارك استمرت أكثر من أربعة أشهر، سيطرت قوات سوريا الديموقراطية، تحالف فصائل كردية وعربية، بدعم من التحالف الدولي في 17 أكتوبر/ تشرين الأول على مدينة الرقة، معقل تنظيم الدولة سابقاً في سوريا.

وكان مسؤول كردي قد أكد لوكالة فرانس برس أنه "سيكون هناك تعديل بخصوص تقديم الأسلحة إلى قوات سوريا الديمقراطية بعد القضاء على داعش".

وكانت تركيا قد أعلنت أنها تلقت تطمينات من البيت الأبيض بوقف تسليم الأسلحة إلى وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديموقراطية، والتي تصنفها بـ"الإرهابية". وتحدث البيت الأبيض عن "تعديلات" متصلة بالدعم العسكري لشركاء واشنطن على الأرض في سوريا بعد انتهاء معركة الرقة.

    

 

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية
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