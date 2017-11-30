البيت الأبيض: نقل السفارة الأمريكية للقدس "معلومات سابقة لأوانها"

أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن المعلومات عن استعداد الولايات المتحدة لنقل سفارتها لدى اسرائيل من تل أبيب إلى القدس هي معلومات "سابقة لأوانها".

وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض سارة ساندرز "إنها معلومات سابقة لأوانها. لا شيء لدينا كي نُعلنه" في هذا الإطار.

ويأتي هذا الموقف بعد أيام من إعلان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أن الرئيس دونالد ترمب "يفكر فعلًا" بنقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

وكان بنس يتحدث في نيويورك بمناسبة ذكرى مرور 70 عامًا على تصويت الأمم المتحدة على تقسيم فلسطين، ما أدى إلى إقامة إسرائيل.

وفي الأول من يونيو/حزيران، قرر ترمب عدم التحرك فورًا حيال نقل السفارة، مبتعدًا بذلك عن وعد مهم كان أطلقه أثناء حملة الانتخابات الرئاسية.

وكان ترمب قد أعلن عن تأييده لنقل السفارة إلا أنه لم يجدد الدعوة التي كانت ستثير غضب الفلسطينيين والدول العربية عندما قام بزيارة القدس العام الحالي.

ويزور بنس إسرائيل الشهر المقبل، وقال إنه سيخاطب البرلمان الإسرائيلي خلال الزيارة "ويوجه رسالة حازمة، ويؤكد الالتزام بعلاقات أوثق بين الولايات المتحدة وإسرائيل، والوقوف معًا دفاعًا عن كل ما نعتز به".

وأضاف أن الأمم المتحدة "غالبًا ما تكون منتدى لمعاداة السامية والكراهية"، لكنه قال إن "الأيام التي تتعرض فيها إسرائيل للتقريع في الأمم المتحدة قد ولت".

وتابع بنس: "أعلن بسرور أن دعم أمريكا لأمن إسرائيل وصل إلى مستوى قياسي اليوم".

وأكد أن الإدارة "ملتزمة" بتحقيق السلام في النزاع الإسرائيلي الفلسطينيـ وشدد على أن ترمب "لن يساوم أبدا على سلامة وأمن دولة إسرائيل اليهودية".