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سياسة

البرلمان الأوربي يوصي بحظر بيع السلاح للسعودية

البرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي
30/11/2017

صادق البرلمان الأوربي على قرار يوصي بحظر بيع الأسلحة للمملكة العربية السعودية، التي يتهمها الاتحاد الأوربي بانتهاك حقوق الإنسان الدولية في اليمن.  

وصوت لصالح القرار 539 نائباً، و ضده 13 نائبا ، فيما امتنع 81 عن التصويت. 

ويدعو القرار إلى إيصال مساعدات إنسانية عاجلة إلى اليمن، وإيجاد حل سياسي للمشكلة اليمنية عبر تقليل التوتر والاشتباكات في البلاد.

وتضمن القرار دعوة الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوربي فيديريكا موغريني، الاتحاد إلى التحرك من أجل وضع استراتيجية تجاه اليمن وعلى نحو عاجل.

وأشارت موغريني إلى أن دولاً أعضاء في الاتحاد الأوربي استمرت ببيع السلاح للمملكة العربية السعودية بعد بدء الصراع في اليمن.

ويشهد اليمن، منذ نحو ثلاثة أعوام حرباً بين القوات الموالية للحكومة من جهة، ومسلحي جماعة "الحوثي" والقوات الموالية للرئيس المعزول علي عبد الله صالح من جهة أخرى، مخلفة أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة، فضلًا عن تدهور حاد في اقتصاد البلد الفقير.

ومنذ مارس/ آذار 2015، تقود السعودية في اليمن تحالفا عسكريا ضد مسلحي "الحوثي" وقوات صالح، والذين يسيطرون بقوة السلاح على عدد من المحافظات، بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وخلفت الحرب أوضاعا إنسانية مأساوية وظروفا معيشية صعبة في عموم البلاد.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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