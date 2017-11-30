استشهاد فلسطيني برصاص مستوطن في الضفة الغربية

أعلنت مصادر طبية عن استشهاد فلسطيني، بعد إصابته برصاص مستوطن أثناء عمله في أرضه ببلدة قصرة جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وقال المركز الفلسطيني للإعلام إن الشهيد يدعى محمود أحمد عودة (48 عامًا) من بلدة قصرة جنوب نابلس، واستشهد ظهر الخميس برصاص أحد المستوطنين وهو يعمل داخل أرضه.

وقالت مصادر محلية أن المستوطن أطلق النار على الشهيد عودة، ما أدى إلى إصابته بحالة بالغة الخطورة، أسفرت عن استشهاده خلال محاولة نقله إلى المستشفى.

وتمكن أهالي بلدة قصرة من احتجاز نحو 15 مستوطنًا يهوديًا في أحد "الكهوف" القريبة من مكان الحدث، بالتزامن مع دفع قوات الاحتلال لتعزيزات عسكرية كبيرة للقرية.

وقالت مصادر محلية إن الارتباط الفلسطيني تدخل للإفراج عنهم وتسليمهم للاحتلال.

وهرع أهالي بلدة قصرة لمواجهة المستوطنين تلبية لنداء أطلق عبر سماعات المسجد، فيما انتشرت قوات كثيفة من جيش الاحتلال لحماية المستوطنين.

وينفذ المستوطنون اعتداءات متواصلة بحق المواطنين في بلدة قصرة وغيرها من القرى والبلدات التي أقيمت المستوطنات على أراضيها.

وادعى جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام، أن مجموعة من المستوطنين تعرضت قرب قرية قصرة للرشق بالحجارة من قبل عدد من الفلسطينيين، فأطلق أحدهم النار نحو الفلسطينيين، حسبما ذكر موقع "عرب 48".

وحسب مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، فإن مجموعة مسلحة من المستوطنين من البؤرة الاستيطانية "ياش كود" اقتحموا أراضي المزارعين في القرية، وهاجموا المواطن عودة، خلال عمله في أرضه بمنطقة رأس النخل شرق القرية، وأطلقوا عليه الرصاص ما أدى إلى إصابته برصاصة في صدره، واستشهد متأثرا بجراحه بعد وقت قصير.

ورصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية مزيدًا من اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه على أراضي الفلسطينيين المزروعة بالزيتون خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني، وقالت إنها بلغت ما يقارب 100 اعتداء.