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سياسة

إسرائيل تقصف 4 مواقع بغزة

قصف إسرائيلي سابق على قطاع غزة
قصف إسرائيلي سابق على قطاع غزة
30/11/2017

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، استهداف 4 مواقع في قطاع غزة ردًا على إطلاق قذائف هاون، على موقع عسكري، شمال القطاع.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش، في بيان "تم إطلاق عدة قذائف هاون باتجاه موقع عسكري (إسرائيلي) شمال قطاع غزة بدون وقوع إصابات".

وأشار إلى أن صافرات الإنذار انطلقت في بلدات إسرائيلية محاذية للقطاع بالتزامن مع سقوط القذائف.

وأفاد أدرعي، في بيان لاحق، بأن دبابات وطائرات الجيش قصفت 4 أهداف في غزة، ردًّا على إطلاق قذائف الهاون، دون أن يتضح حجم الخسائر.

وأوضح أن اثنين من الأهداف التي قصفها الجيش يتبعان لحركة حماس، فيما يتبع الآخران لـ"الجهاد الإسلامي".

واتهم المتحدث الإسرائيلي "الجهاد الإسلامي" بالتخطيط لإطلاق قذائف الهاون، محملا في الوقت نفسه "حماس" المسؤولية عما يجري من تصعيد بالقطاع.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن إطلاق القذائف، كما لم يصدر أي تعليق من الجانب الفلسطيني بشأن تصريحات أدرعي.

يأتي ذلك فيما قال شهود عيان، للأناضول، إن آليات مدفعية إسرائيلية متمركزة قرب الشريط الحدودي مع غزة، استهدفت برجيْن يستخدمهما مسلحون فلسطينيون للرصد والمراقبة، شرقي بلدة بيت حانون شمالي القطاع.

وتسبب القصف بأضرار مادية بأحد البرجين، دون أن يُبلغ عن وقوع إصابات، بحسب الشهود.

المصدر : الأناضول
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