أمير قطر يتلقى دعوة لحضور القمة الخليجية بالكويت

تسلم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني دعوة من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للمشاركةل في القمة الخليجية في الكويت في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى رسالة خطية من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح "تتضمن دعوة سموه للمشاركة في الدورة 38 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المقرر انعقادها في مدينة الكويت خلال الفترة من 5 إلى 6 ديسمبر/ كانون الأول المقبل".

وسلم الرسالة حفيظ محمد العجمي سفير دولة الكويت لدى الدوحة خلال استقبال أمير قطر له بمكتبه بقصر البحر.

وقال مصدر دبلوماسي للجزيرة إن الكويت أكملت استعداداتها لعقد القمة الخليجية المقررة في الخامس والسادس من ديسمبر/كانون الأول.

وأضاف المصدر أن الدعوات أُرسلت إلى الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وأن الكويت تنتظر ردود الأشقاء حتى تنطلق أعمال القمة حال موافقة جميع الدول الأعضاء في المجلس.

وقال مدير مكتب الجزيرة في الكويت سعد السعيدي إن الكويت تنتظر أن تأتي الردود من الدول الأعضاء في الساعات القادمة حتى يمكن بدء الأعمال التمهيدية للقمة، حيث يتعين عقد اجتماع لوزراء الخارجية الذين سيتولون تجهيز الملفات لرفعها للقادة، وهو ما يحصل قبل كل قمة لدول مجلس التعاون.

وأضاف السعيدي أنه في حال عدم تلقي الكويت موافقات من الدول الأعضاء فستضطر للإعلان عن تأجيل القمة. بيد أنه أفاد بأن هناك بوادر انفراج بعد زيارة وزير الخارجية الكويتي ولقائه بالعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز الذي أكد له أن المملكة لا تمانع في أن تُعقد هذه القمة في موعدها وفي مكانها.

وأوضح أن الدبلوماسية الكويتية لمست بوادر حقيقية بأن هناك إرادة لدول الخليج لانعقاد القمة على أرض الكويت في هذا الوقت تحديدا، حيث إن الكويت تقود جهود الوساطة لحل الأزمة التي اندلعت عقب إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في 5 يونيو/حزيران الماضي قطع علاقاتها بقطر ومحاصرتها.

ونقل مدير مكتب الجزيرة بالكويت عن مصادر دبلوماسية أن الكويت تلقت تأكيدات من الرياض بأنها حريصة على منظومة مجلس التعاون، ومنفتحة على محاولة حلحلة الأزمة الخليجية.

وذكرت هذه المصادر أن هناك موافقة لأن ترفع الكويت تصورا لحل الخلاف القائم بين بعض الدول الخليجية وقطر، وأن يعرض هذا التصور على جميع الدول الأعضاء.