أمريكا تدعو دول العالم لقطع علاقاتها الدبلوماسية مع كوريا الشمالية

دعت الولايات المتحدة، الأربعاء، الدول التي لا تزال تربطها علاقات دبلوماسية مع كوريا الشمالية إلى قطع تلك العلاقات وسحب سفرائها منها.

وطالبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت بهذا الإجراء خلال إيجاز صحفي في واشنطن، قائلة إن هذا من شأنه تعزيز الضغوط الدولية على كوريا الشمالية لإنهاء برنامج أسلحتها النووية.

يشار إلى أن ألمانيا وبريطانيا والسويد من بين الدول التي لا تزال لديها تمثيل دبلوماسي في كوريا الشمالية، وفقًا لمواقع وزارات خارجيتها على الإنترنت.

ودعت نويرت الدول بشكل عام إلى قطع علاقاتها مع بيونغيانغ وطلبت ذلك من ألمانيا بشكل خاص.

واعتبرت نويرت أن المشكلات الناجمة عن برنامج كوريا الشمالية النووي لا تهدد الولايات المتحدة فحسب، بل العام بأسره.