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سياسة|تركيا

أردوغان يصف اتهامات لأسرته بتحويل أموال للخارج بالأكاذيب

30/11/2017

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتهامات حزب المعارضة الرئيسي لأسرته بتحويل ملايين الدولارات إلى حسابات في بنوك أجنبية لتفادي الضرائب بالأكاذيب.

وقدم حزب الشعب الجمهوري طلبا للبرلمان للتحقيق في الاتهامات التي قال رئيس الحزب كمال قليغدار أوغلو إنه قادر على إثباتها بوثائق تتحدث عن تحويلات نقدية تقدر بنحو 14 مليون دولار إلى جزيرة مان قام بها أفراد في أسرة أردوغان.

وقال أردوغان في كلمة "هؤلاء لم يرسلوا قرشا إلى الخارج". وأضاف أن قليفدار أوغلو "يقول الأكاذيب".

وقال محامي أردوغان إن الوثائق مزيفة ودعا قليغدار أوغلو لتقديمها للادعاء.

ويحتاج تشكيل أي لجنة للتحقيق إلى موافقة أغلبية البرلمان الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس التركي.

المصدر : رويترز
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