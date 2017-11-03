16 لاجئا يموتون يوميا حول العالم منذ مطلع 2017

قالت منظمة الهجرة الدولية، اليوم الجمعة، إن 4 آلاف و866 لاجئًا لقوا مصرعهم حول العالم منذ مطلع العام الجاري، أي بمعدل 16 شخصًا يوميًا.

وأضافت المنظمة، في بيان صحفي، أن "الوفيات في البحر المتوسط لا تزال تمثل غالبية وفيات المهاجرين في العالم، أي ما يصل إلى ألفين و839 حالة وفاة في العام، بما يعادل نحو 60٪ من إجمالي عدد وفيات عام 2017".

وبخصوص مسلمي الروهينغيا في بنغلاديش، أشارت أن أعدادهم قد تخطت بكثير 800 ألف شخص، منذ أواخر أغسطس/ آب الماضي.

من جانبه، ذكر المتحدث باسم المنظمة جويل ميلمان، في البيان ذاته، أن "القادمين الجدد (من الروهينغيا) أخبروهم أنهم يودون الهرب من ولاية أراكان بشكل عاجل، إلا أنهم مضطرين للانتظار حتى حصاد الحبوب وبيعها لجمع أموال الرحلة".

وأضاف "ربما ينذر ذلك بقدوم المزيد من اللاجئين".

ولفتت المنظمة الدولية إلى أن 249 لاجئ من الروهينغيا لقوا حتفهم على الحدود بين بنغلاديش وميانمار منذ 31 أغسطس الماضي.

وخلال الـ 48 ساعة الماضية، عبر نحو أربعة آلاف لاجئ من مسلمي الروهينغيا إلى بنغلاديش عبر المعبر الحدودي في منطقة "أنجومانبارا" الجنوبية الشرقية، بحسب المصدر نفسه.

وفي 25 أغسطس الماضي، أطلقت ميانمار حملة أمنية بمشاركة قوات الجيش والشرطة ومليشيات بوذية، ارتكبت خلالها جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد المسلمين الروهينغيا.

وأسفرت الحملة عن مقتل الآلاف منهم، حسب مصادر وإفادات وتقارير محلية ودولية متطابقة.