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سياسة

وزير التعليم القطري: دول الحصار انتهكت كافة أعراف حقوق الإنسان

الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي القطري
الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي القطري
2/11/2017

قال الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي القطري إن دول الحصار انتهكت بإجراءاتها ضد قطر، كافة أعراف ومبادئ ومواثيق حقوق الإنسان

، ومن بينها الحق في التعليم، وعدم السماح لمئات من الطلبة القطريين استكمال امتحانات نهاية السنة الدراسية، ورفض تسليمهم شهادات تفيد تخرجهم، أو منحهم أية أوراق أو مستندات ثبوتية بسنوات دراستهم، وإغلاق حساباتهم التعليمية.

وأضاف في كلمة ألقاها الخميس أمام الدورة "39" للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" أن الحصار المفروض على قطر أحدث شرخاً نفسياً واجتماعياً خطيراً في بنية المجتمع الخليجي، وألحق خسائر تعليمية ونفسية بالطلبة القطريين الذين يدرسون في مدارس وجامعات دول الحصار

وأشار وزير التعليم القطري إلى أن الانتهاكات الإنسانية التي نتجت عن الحصار، بحجج واهية وادعاءات مرسلة ودونما أي مبررات حقيقية، كانت أكثر الأمور تأثيراً وإيلاماً في نفوس المواطنين والمقيمين على أرض قطر "إذ تعرضت حياتهم للاضطراب والتغيير الشامل في جميع نواحي معيشتهم".. لافتا إلى تسبب الحصار في تشتيت شمل آلاف العائلات والأُسر، وانتهاك حقوق حرية التعلم والتنقل العمل والإقامة والتملك، وحرية الرأي، وكذلك الحرمان من ممارسة الشعائر الدينية، المتمثلة في أداء فريضة الحج والعمرة. 

وقال "رغم كل ما تعرضت له دولة قطر من محاولات إملاءات وانتهاكات وتهديد لصميم سيادتها الداخلية، إلا أنها واجهت إجراءات التصعيد من دول الحصار بالتهدئة، والمطالبة بالحوار، احتراماً منها لتعهداتها ومواثيقها الإقليمية والدولية".

وتشارك قطر في فعاليات المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" المنعقد حاليا في باريس ويستمر حتى 14 نوفمبر تشرين الثاني الجاري.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء القطرية
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