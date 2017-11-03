مقتل 5 أطفال في قصف للحوثيين على حي سكني بتعز

قتل 5 أطفال وأُصيب 3 آخرين، مساء الخميس، إثر سقوط قذائف أطلقها مسلحون حوثيين، على حي سكني في مدينة تعز، جنوب غربي اليمن.

وقال شهود عيان إن قذيفتين من نوع هاون، أطلقهما الحوثيون المتمركزون في شارع الخمسين، سقطت إحداهما على منزل مجاور في حي الدمينة، غربي تعز، والأخرى في محيط المنزل.

وخلال الأيام الماضية، تزايدت وتيرة المعارك بين القوات الحكومية والحوثيين في المناطق الغربية من مدينة تعز، واقتصرت المواجهات على مناطق حذران، وجبل هان، والضباب، في محيط المدينة.

ويحاصر مسلحو الحوثي مدينة تعز، التي تخضع معظم أحيائها لسيطرة القوات الحكومية والمقاومة، وفي 18 أغسطس/آب 2016، تمكنت القوات الحكومية من كسر الحصار جزئياً من الجهة الجنوبية الغربية، وسيطروا على طريق الضباب.

وتقود السعودية منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفًا عربيًا في اليمن ضد الحوثيين، يقول المشاركون فيه إنه جاء استجابة لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بالتدخل عسكريًا لحماية اليمن وشعبه من عدوان المليشيات الحوثية، والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح