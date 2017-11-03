مسؤولون إيطاليون: تنظيم الدولة الإسلامية يتاجر في الأقراص المخدرة لتمويل عملياته

قال رئيس محكمة في جنوب إيطاليا (الجمعة) إن السلطات ضبطت أكثر من 24 مليون قرص من "الترامادول" كان تنظيم الدولة الإسلامية ينوي بيعها لتمويل هجمات في أنحاء العالم.

وأفاد بيان أن شرطة الأموال ومسؤولي الجمارك ضبطوا الأقراص في ميناء جويا تورو للحاويات أكبر الموانئ الإيطالية. وتعاونت إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية في التحقيق.

وظهرت قوات الشرطة في تسجيل مصور وهي تفتح حاوية مليئة بصناديق "الترامادول" وهو مسكن قوي للألم لا يصرف عادة إلا بموجب تذكرة (روشتة) طبية.

وقال البيان إن الكمية المضبوطة تساوي 50 مليون يورو بالنظر إلى أن متوسط سعر القرص الواحد يبلغ نحو 2 يورو.

وقال محققون أجانب للمحكمة الواقعة في مدينة ريجيو كالابريا إن الأقراص تخص تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال فيدريكو كافيرو دي راهو كبير ممثلي الإدعاء في ريجيو كالابريا إن مبيعات الأقراص المخدرة كان "يديرها مباشرة تنظيم الدولة الإسلامية لتمويل الأنشطة الإرهابية" التي ينفذها في أنحاء العالم.

وأضاف "كان جزء من الأرباح غير المشروعة لتجارتهم سيستخدم لتمويل الجماعات المتطرفة في ليبيا وسوريا والعراق".

ويأتي ضبط هذه الأقراص بعد ثلاثة أيام من قيام مهاجر من أوزبكستان بقتل ثمانية أشخاص دهسا بشاحنة في نيويورك في أحدث هجوم يعلن تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عنه.

ولم تقدم المحكمة أي تفاصيل عن كيفية اكتشاف الشحنة غير المشروعة أو الوجهة النهائية لها.

وجرى اكتشاف شحنة مماثلة في اليونان العام الماضي وتم ضبط شحنة أكبر في ميناء جنوة بإيطاليا في مايو/ أيار.