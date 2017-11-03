رئيس "توتال" عن السعودية: لا يمكنك أن تتحول إلى نظام علماني فجأة

قال رئيس شركة توتال الفرنسية، إن مسعى الإصلاح في السعودية قد يواجه مقاومة من الداخل وإنه لا يوجد ما يضمن النجاح لهذا المسعى الذي يقوده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح باتريك بويان الرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية، أحد أكبر المستثمرين النفطيين في الشرق الأوسط، في ندوة في لندن الخميس "لا يمكنك أن تتحول إلى نظام علماني فجأة".

وأضاف بويان أنه في حين أن معظم الشبان السعوديين، الذين يشكلون حوالي 70 بالمئة من إجمالي السكان، يؤيدون الإصلاحات إلا أن الجيل الأكبر سنا ربما يحجم عن قبول مثل هذه التغييرات.

وسئل بويان عمّا إذا كان الأمير محمد إصلاحي على غرار ميخائيل غورباتشوف فأجاب قائلا "هل تذكرون ما حدث لغورباتشوف؟" في إشارة إلى آخر رئيس سوفيتي الذي سرعان ما جرى تجريده من السلطة في عام 1991 في انقلاب قاده المحافظون بالحزب الشيوعي قبل أن يجد نفسه بلا وظيفة عندما انهار الاتحاد السوفيتي في وقت لاحق من العام نفسه.

وقال بويان "كما تتذكرون فإن الفوضى جاءت قبل أن تحدث عملية الاستقرار".

وتوتال هي أحد أكبر وأكثر المستثمرين نشاطا في الشرق الأوسط، ولها موقع رئيسي لتكرير النفط في السعودية وامتيازات كبيرة في دولة الإمارات العربية وقطر، ووقعت هذا العام اتفاقا لتطوير قطاع في حقل جنوب بارس في إيران وهو أكبر حقل للغاز في العالم.