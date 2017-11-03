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سياسة|مصر

رئيس البرلمان المصري: الانتخابات الرئاسية مارس المقبل

رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال
رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال
3/11/2017

قال رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، إن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في بلاده عام 2018، ستجرى في شهر مارس/آذار المقبل، نافيا تعديل مواد بالدستور.

وأوضح عبد العال في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة أخبار اليوم الحكومية بمصر (الخميس) على هامش زيارة يجريها عبد العال، حاليًا ضمن وفد مصري، للعاصمة الأمريكية واشنطن؛ لبحث عدد من القضايا أن الانتخابات الرئاسية ستعقد مارس المقبل تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية (مستقلة).

وأضاف رئيس مجلس النواب المصري لا يوجد تعديل في مواد الدستور.

وهذا أول تحديد رسمي يصدر من مسؤول مصري بارز بالبلاد، يحدد فيه موعد الانتخابات الرئاسية.

كما أن التصريحات تعتبر أول تعليق بخصوص دعوات برلمانية صدرت مؤخرا تتعلق بتعديلات تمس الدستور لمد فترة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، أو زيادة صلاحيات الرئيس.

ولم يصدر بيان رسمي من مجلس النواب أو السلطات المصرية حول ما أدلى به عبد العال.

ودعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي في تصريحات متلفزة الشهر الماضي، المصريين للمشاركة بكثافة في الانتخابات المقبلة، معتبراً أنها تحدد مصير مصر كما حذر من أن عدم المشاركة قد يأتي بشخص لا يرغب فيه المصريون، دون تحديد.

وتولى السيسي الرئاسة، في 8 يونيو/ حزيران 2014، لولاية مدتها أربع سنوات، تنتهي مدته في 7 يونيو/ حزيران 2018، ولم يحدد موقفه بعد للترشح لولاية ثانية راهنا ذلك بما أسماه إرادة المصريين.

ولم يعلن مرشحون رئاسيون محتملون عن مواقفهم من خوض رئاسيات 2018، باستثناء السياسي المصري، محمد أنور السادات، الذي رهن مشاركته بوجود أجواء نزاهة وحيادية من عدمها.

وسيعلن اسم الرئيس المصري المنتخب جراء رئاسيات 2018 يوم 7 مايو/ آيار 2018 على الأكثر، حيث يجب أن تُعلن النتيجة قبل نهاية مدة الرئاسة الحالية بثلاثين يومًا على الأقل وفق المادة 140 من الدستور.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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