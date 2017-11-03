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سياسة|مصر

جماعة غير معروفة تعلن مسؤوليتها عن هجوم الواحات

طريق الواحات بمصر
طريق الواحات بمصر
3/11/2017

أعلنت جماعة مسلحة غير معروفة تدعى "أنصار الإسلام" في بيان (الجمعة) مسؤوليتها عن هجوم في الصحراء الغربية المصرية أودى بحياة عدد من رجال الشرطة الشهر الماضي.

ولم تقدم الجماعة التي لم تكن معروفة من قبل في بيانها الذي نشر على الإنترنت دليلا على ادعائها أنها منفذة الهجوم الذي وقع يوم 21 أكتوبر/ تشرين الأول.

وقالت ثلاثة مصادر أمنية وقت الهجوم إن 52 على الأقل من الضباط والمجندين قتلوا عندما تعرضت دوريتهم للهجوم.

ونفت وزارة الداخلية المصرية ذلك في اليوم التالي قائلة إن عدد القتلى 16 فقط من رجال الشرطة.

وقالت جماعة "أنصار الإسلام" مشيرة إلى أن الهجوم هو أول عملية لها "ها هي معركة عرين الأسود في منطقة الواحات البحرية على حدود القاهرة بدأنا بها جهادنا وتم لنا فيها النصر… على حملة العدو".

ونقلت البيان جماعة أخرى تسمى حراس الشريعة.

ويبدو أن الجماعة تقدم نفسها عبر البيان إلى الشعب المصري لأنه تضمن الأسباب التي قالت إنها دفعتها لحمل السلاح ضد حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت "أنصار الإسلام" إنها احتجزت أحد الضباط في هجوم الواحات وإن سلاح الطيران المصري هاجمها بعد 11 يوما موقعا عددا من القتلى بين مسلحيها.

ودعت الجماعة المصريين إلى الانضمام إلى جهادها بالنفس أو المال أو الدعوة لها.

وقالت إنها أطلقت سراح جميع المجندين الذين احتجزتهم في هجوم الواحات، في إشارة فيما يبدو إلى أنها استهدفت الضباط.

وقتل مئات من أفراد الجيش والشرطة في هجمات المسلحين بشمال سيناء.

ومنذ وقت طويل تمثل الصحراء الغربية المصرية الشاسعة مشكلة أمنية للحكومة بسبب تدفق الأسلحة إليها عبر الحدود مع ليبيا التي استقرت فيها جماعات مسلحة بعد أن انزلقت البلاد إلى الفوضى عقب سقوط حكم معمر القذافي في 2011.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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