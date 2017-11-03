البث الحي
سياسة

تعطل حساب ترمب على تويتر بسبب خطأ موظف

ترمب يحظى بمتابعة 41.7 مليون على تويتر.
ترمب يحظى بمتابعة 41.7 مليون على تويتر.
3/11/2017

قالت شركة (تويتر) إن حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب "تعطل دون قصد" بسبب خطأ موظف في آخر يوم عمل له بالشركة موضحة أن الحساب توقف عن العمل 11 دقيقة قبل استعادته.

وقالت تويتر في تغريدة "علمنا أن هذا حدث بفعل موظف بالدعم الفني في تويتر في آخر يوم عمل له.. نجري تحقيقا داخليا كاملا".

وفي تغريدة سابقة قالت الشركة "نحن مستمرون في التحري واتخاذ الخطوات اللازمة لعدم تكرار هذا الأمر".

ويستخدم ترمب تغريدات تويتر بكثرة لمهاجمة خصومه والترويج لسياساته خلال حملته الانتخابية عام 2016 وحتى بعد وصوله إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني الماضي.

ولترمب 41.7 مليون متابع على تويتر.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

أعمال عنف ومظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مثير للجدل (فيديو)

مظاهرات فرنسا (رويترز)

قطر تدين مقتل فخري زاده وتدعو إيران إلى ضبط النفس

الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري (الجزيرة)

باكستان تطلب من الإمارات حل قضية "التأشيرات"

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

حالة تأهب في سفارات إسرائيل حول العالم "خشية انتقام إيران"

السيارة التي استهدف محسن فخري زادة فيها بالقرب من العاصمة الإيرانية
الأكثر قراءة

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

وثيقة: ترمب يمهد لتنفيذ أحكام إعدام قبل مغادرته البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)