تعطل حساب ترمب على تويتر بسبب خطأ موظف

قالت شركة (تويتر) إن حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب "تعطل دون قصد" بسبب خطأ موظف في آخر يوم عمل له بالشركة موضحة أن الحساب توقف عن العمل 11 دقيقة قبل استعادته.

وقالت تويتر في تغريدة "علمنا أن هذا حدث بفعل موظف بالدعم الفني في تويتر في آخر يوم عمل له.. نجري تحقيقا داخليا كاملا".

وفي تغريدة سابقة قالت الشركة "نحن مستمرون في التحري واتخاذ الخطوات اللازمة لعدم تكرار هذا الأمر".

ويستخدم ترمب تغريدات تويتر بكثرة لمهاجمة خصومه والترويج لسياساته خلال حملته الانتخابية عام 2016 وحتى بعد وصوله إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني الماضي.

ولترمب 41.7 مليون متابع على تويتر.