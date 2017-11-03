ترمب: غير متأكد من بقاء تيلرسون في منصبه

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه غير متأكد من بقاء وزير خارجيته ريكس تيلرسون في منصبه حتى نهاية ولايته الرئاسية.

وهاجم ترمب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، وزارة الخارجية تحت قيادة تيلرسون، مشيرا إلى أنه "غير راض" عن عدم تأييد بعض موظفي الوزارة لبرنامجه السياسي.

وأضاف ترمب إنه، أي الرئيس، وحده من يحدد السياسة الخارجية الأمريكية، قائلا إن "صاحب الشأن هو أنا. أنا الشخص الوحيد المهم".

وعندما سئل هل يخطط للإبقاء على تيلرسون لما تبقى له في فترته الرئاسية قال "حسنا. سوف نرى. لا أعرف".

ويبدأ ترمب جولة آسيوية تستغرق 11 يوما يرافقه فيها تيلرسون وذلك بعد شهور من الخلافات بين الرجلين.

وعادت الخلافات بين ترمب وتيلرسون إلى الظهور وسط تقارير عن وصف تيلرسون للرئيس بأنه "أحمق" وأنه فكر في الاستقالة خلال الصيف".

وفي مؤتمر صحفي غير معتاد في ذلك الوقت قال تيلرسون إنه لم يفكر مطلقا في ترك منصبه. وقال ترمب بعد ذلك إنه يرتبط بعلاقة طيبة بوزير خارجيته لكنه انتقده ووصفه بأنه ضعيف.