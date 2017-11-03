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سياسة

القضاء الإسباني يصدر مذكرة اعتقال دولية بحق رئيس إقليم كتالونيا المقال

زعيم إقليم كتالونيا كارلس بيغديمونت
زعيم إقليم كتالونيا كارلس بيغديمونت
3/11/2017

أصدر القضاء الإسباني، مساء اليوم الجمعة، مذكرة اعتقال وتفتيش دولية بحق رئيس حكومة إقليم كتالونيا المقال، كارليس بوجديمون.

وقررت الهيئة القضائية الوطنية الإسبانية، خلال جلسة عقدتها بهذا الصدد، رفض طلب " بوجديمون "، الموجود حاليًا في بلجيكا، الإدلاء بشهادته عبر الفيديو.

كما أصدرت الهيئة أوامر مماثلة بحق 4 أعضاء في حكومة كتالونيا المقالة، يرافقون الرئيس المقال في بروكسل، بحسب وكالة "أسوشييتد برس".

ورفعت قاضية المحكمة، كارمن لاميلا، الطلب إلى المدعي العام البلجيكي، لاحتجاز الخمسة، وأصدرت مذكرات تفتيش وتوقيف دولية، لتنبيه وكالة الشرطة الأوربية "يوروبول"، حال محاولتهم الفرار من بلجيكا.

ومساء أمس الخميس، أصدر القضاء الإسباني مذكرة توقيف أوربية بحق بوجديمون والوزراء الأربعة، كما أمرت المحكمة العليا بحبس 8 أعضاء آخرين في حكومة كتالونيا المقالة، تمهيدًا لمحاكمتهم، على خلفية تهم بـ"التمرد والتحريض وإساءة استخدام الأموال العامة".

الاتهامات جاءت على خلفية تنظيم استفتاء مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من جانب واحد، بغية تحقيق انفصال كتالونيا عن إسبانيا.

وحال ثبوت التهم فإن بوجديمون، ورفاقه قد يواجهون أحكامًا بالسجن تتراوح بين 6 أعوام و30 عامًا.

المصدر : الأناضول
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