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سياسة|السعودية

السعودية تعلن عن مشروع لتطوير "بئر زمزم"

3/11/2017

أعلنت الإدارة العامة للمشاريع برئاسة الحرمين الشريفين في السعودية (الخميس) انطلاق مشروع تطوير موقع "بئر زمزم" في مكة المكرمة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن مدير عام المشاريع برئاسة الحرمين، أمجد الحازمي، أن المهندسين والفنيين باشروا العمل والتنفيذ، وفق مراحل البرنامج الزمني للمشروع.

وأشار الحازمي إلى استمرار الأعمال حتى توفير استفادة المعتمرين من الموقع بالكامل، قبل بدء موسم شهر رمضان المبارك بمدة كافية.

والأحد الماضي، أعلن الرئيس العام لشؤون الحرمين عبد الرحمن السديس، موافقة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على البدء بمشروع تأهيل موقع بئر زمزم.

وينقسم المشروع إلى قسمين، الأول يتم خلاله استكمال إنشاء عبّارات (قنوات) خاصة بنقل المياه من بئر زمزم.

أما القسم الثاني فيشمل الانتهاء من المرحلة الأخيرة للمعالجة البيئية الخاصة بكافة المناطق المحيطة بالبئر، والانتهاء من معالجة الخرسانات والحديد الخاص بقبو المسجد الحرام، للحد من نسب المواد التي تضر مياه البئر.

كما سيتم وضع نسب محددة من مواد التعقيم العالية الجودة، إضافة إلى تنظيم خروج مياه زمزم عبر مضخات خاصة.

وبئر زمزم هي نبع الماء الذي ظهر معجزة تحت قدمي النبي إسماعيل، عندما تركه أبوه إبراهيم، عليهما السلام، مع أمه هاجر، في مكة.

وتقع البئر على بعد 21 مترا من الكعبة، وتقع فتحة البئر تحديدا تحت سطح المطاف وخلف مقام أبو الأنبياء إبراهيم إلى اليسار المقابل للكعبة.

ويعتبر المسلمون بئر زمزم معجزة، نظرا لعذوبة مياهها واستمرار تدفقها لقرون، ويحرص المعتمرون والحجاج والزوار على الشرب من ماء البئر، ونقل ما يستطيعون منها إلى بلدانهم.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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