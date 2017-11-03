أطفال الروهينغيا في مخيمات اللجوء "أصيبوا بكارثة"

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الجمعة، عن تضاعف معدلات سوء التغذية الحاد بين أطفال الروهينغيا اللاجئين بمخيم كوتوبالونغ، في منطقة كوكس بازار، جنوب شرقي بنغلاديش.

وأجرت يونسيف استطلاعاً عن سوء التغذية الحاد في مخيم كوتوبالونغ، بين 22 و28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شمل نحو 405 أسر.

وأفادت المنظمة، في بيان، بانتشار سوء التغذية الحاد بين أطفال المخيم بنسبة 7.5%، وهي نسبة تبلغ على الأقل ضعف ما أظهره استطلاع أجري في مايو/ أيار الماضي.

وقال ممثل المنظمة في بنغلاديش، ادوارد بيغبيدر، إن "أطفال الروهينغيا فى المخيم، والذين نجوا من الفظائع (يعني الإبادة الجماعية) فى ولاية أراكان الشمالية بميانمار، قد أصيبوا بالفعل بكارثة، وهم معرضون حالياً لخطر الموت جراء سبب يمكن الوقاية منه تماماً ويمكن علاجه".

وأضافت يونيسف في بيانها، أن "معدلات سوء التغذية بين الأطفال في شمال أراكان أعلى بكثير من حالات الطوارئ، وزاد تدهور حالة الأطفال بسبب الرحلة الطويلة (إلى بنغلاديش) عبر الحدود والظروف السائدة في المخيمات".

ويعيش نحو 26 ألف لاجئ في مخيم كوتوبالونغ الذي يعاني نقصاً حاداً في الأغذية والمياه وظروفا غير صحية، وارتفاعا بمعدلات الإسهال والتهابات الجهاز التنفسي، إضافة إلى الإبلاغ عن حالات إصابة بالحصبة.

ومن المقرر إجراء استطلاعين إضافيين عن سوء التغذية في مواقع أخرى ببنغلاديش، خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، لتحديث العدد المتوقع للأطفال، الذين يعانون من سوء التغذية الحاد، خلال الأشهر القليلة المقبلة، وتوجيه الاستجابة لحالات الطوارئ.

وتعالج يونيسف وشركاؤها أكثر من ألفي طفل من الروهينغيا يعانون من سوء التغذية الحاد، في 15 مركزاً للعلاج، ويجري حالياً إنشاء 6 مراكز إضافية.

وتعمل المنظمة أيضاً مع الشركاء في مجال الصحة لتحديد ومعالجة الإسهال والالتهاب الرئوي، وستجري حملات تحصين وتطعيم جماعية الشهر الجاري.