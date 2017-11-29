مصر.. استبعاد مديرة مدرسة نظمت مشاهد تمثيلية تحاكي مذبحة سيناء

قررت وزارة التربية والتعليم المصرية، الثلاثاء، استبعاد مديرة مدرسة نظمت بواسطة تلاميذ عرضًا تضمن مشاهد عنف تمثيلية تحاكي الهجوم على مسجد الروضة بسيناء.

وتداولت وسائل إعلام محلية بمصر، الثلاثاء، صورًا قالت إنها لمشاهد تمثيل حدثت في مدرسة حكومية بمحافظة الدقهلية.

وتضمنت المشاهد تساقط تلاميذ ممثلين على الأرض بيد أحدهم مصحف خلال أداء الصلاة، بينما يقف آخرون بسلاح ويرفعون أعلام دول إسرائيل وإيران وقطر وتركيا، كدول مدانة في الحادث من وجهة نظر مديرة المدرسة التي لم يتم الكشف عن هويتها.

وقرر وزير التربية والتعليم، طارق شوقي،"إخطار مديري الإدارات التعليمية، ومديري المدارس؛ بعدم إقحام الطلاب في أي أعمال سياسية، أو التطرق لها"، في إشارة للأعلام التي رفعت بالمشاهد التمثيلية للهجوم.

كما شدد الوزير، في بيان على ضرورة إحالة الواقعة، إلى الشؤون القانونية للتحقيق مع جميع المسؤولين عنها، واستبعاد مديرة المدرسة والتحقيق معها أيضا.

وأوضح أن "المسؤولين عن المدرسة لم يحصلوا على أية موافقات من التربية والتعليم لأداء هذه المشاهد المرفوضة تماما التي تحتوى على مشاهد عنف".

وقد وقع يوم الجمعة الماضي، هجوم على مسجد الروضة بمركز بئر العبد بمحافظة شمالي سيناء أثناء صلاة الجمعة، وخلف أكثر من 309 قتلى، وعشرات المصابين، تلاه حداد رسمي لمدة 3 أيام.

وأمس أول الإثنين نكسّت تركيا علمها الوطني إلى منتصف السارية، حدادًا على ضحايا الهجوم.

وفي تصريح لرئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم الأحد قال إن "80 مليون تركي يتشاركونالشعب المصري آلامه "، مجددا تضامن بلاده مع ضحايا الهجوم.