محامي محمود قطري: النيابة المصرية تتهمه بإشاعة أخبار كاذبة

قالت زوجة عميد الشرطة السابق "محمود قطري" إن قوات تابعة لوزارة الداخلية المصرية اعتقلت زوجها من منزله فجر الثلاثاء دون معرفة الأسباب.

وأضافت زوجته في تصريحات للجزيرة مباشر، أن قوة هائلة من جنود وضباط تابعين للشرطة اعتقلت زوجها وصادرت الهواتف المحمولة وجهاز الحاسب الآلي الخاص به.

وأضافت "أن زوجها لم يرتكب أي جريمة وإنما يعبر عن رأيه فقط في أداء جهاز الشرطة وينتقد الأداء بطريقة بناءة ولم يوجه أي إساءة لأي شخص".

وأكدت أنها تحمل السلطات المسؤولية تجاه سلامة زوجها المريض بالسكري.

من جانبه قال محامي "ٌقطري" إن النيابة وجهت لموكله تهمة إشاعة أخبار كاذبة تضر الأمن القومي وقدمت أسطوانة مدمجة عليها مداخلاته في عدة قنوات فضائية.

وأكد أن "قطري" قال خلال التحقيقات إنه يعبر عن رأيه دون الإساءة لمصر

وكان قطري -وهو خبير أمني وعميد شرطة سابق- هاجم في آخر تدوينة له عبر صفحته الشخصية على فيسبوك الحكومة والمسؤولين بعد تضييقهم على الإعلام المحلي في تداول المعلومات والأخبار.

وتشن السلطات المصرية حملات اعتقال ضد كل من يعارض النظام منذ الانقلاب العسكري عام 2013 الذي قاده الرئيس عبد الفتاح السيسي حين كان وزيرا للدفاع، وأدى للإطاحة بأول رئيس مدني منتخب وهو محمد مرسي الذي يقبع في السجون المصرية.