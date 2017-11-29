لاعبون إسرائيليون تقدموا بطلبات تأشيرات لدخول السعودية‎

أعلن الاتحاد الاسرائيلي للشطرنج، الثلاثاء، أن 7 من لاعبيه، قدموا طلبات للحصول على تأشيرات دخول إلى السعودية؛ للمشاركة في بطولة تجري بالعاصمة الرياض أواخرالعام الجاري.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية على موقعها الناطق باللغة الانجليزية، أن "الموافقة على إصدار تأشيرات ستكون أول علامة ملموسة لذوبان الجليد بين السعودية وإسرائيل بعد عقود من العداوة".

كما شدد الموقع على أن الاتحاد الدولي للعبة أعلن أنه يسعى لتسهيل عملية الحصول على التأشيرات.

بدوره، قال رئيس الاتحاد الإسرائيلي، ليور إيزنبرغ "لقد قرأت كما قرأ الجميع، أن العلاقات مؤخرًا بين إسرائيل والسعودية في تحسن مستمر، وفي حال حصول لاعبينا على التأشيرات ستكون أول علامة رسمية لتحسن هذه العلاقات".

ولم يصدر عن السلطات السعودية أي تصريح يؤكد أو ينفي هذه الأنباء.

ولا تقيم السعودية أية علاقات رسمية مع إسرائيل، وفي حال حصول لاعبي الشطرنج على التأشيرات، ستكون سابقة من نوعها على جميع المستويات.

ويأتي ذلك بعد سلسلة تقارير وتصريحات صدرت اخيرا عن إسرائيل تتحدث عن علاقات سرية مع المملكة السعودية.