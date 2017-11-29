كوريا الشمالية تهدد: استكملنا قوتنا النووية وصاروخنا الجديد قادر على ضرب الأراضي الأمريكية

أكدت كوريا الشمالية، أنها أجرت تجربة ناجحة بصاروخ باليستي عابر للقرات، مشيرة أنه بمقدوره الوصول لكافة أراضي الولايات المتحدة الأمريكية وضربها.

وبحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي الكوري الشمالي، اليوم الأربعاء، فإن الصاروخ الذي تم إطلاقه من طراز "هواسونغ" وهو قادر على ضرب الأراضي الأمريكية.

وقال المصدر إن الزعيم كيم جونج أون، هو من أمر بإطلاق الصاروخ الجديد.

وقال الزعيم الكوري الشمالي بعد إشرافه على إطلاق صاروخ هواسونغ-15 إنه يشعر "بالفخر لأننا تمكنا في نهاية المطاف من تحقيق هدفنا التاريخي الكبير وهو استكمال القوة النووية للدولة"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية.

وأعلنت هيئة أركان القوات المسلحة في كوريا الجنوبية، أن الجارة الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا فجر الأربعاء بالتوقيت المحلي (الثلاثاء بتوقيت غرينتش).

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، عن الهيئة أن الصاروخ أطلق في الساعة (03:30) يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي (الثلاثاء 18:30 ت.غ) من مدينة بيونغ سونغ جنوب غربي كوريا الشمالية.

وأوضحت الوكالة أن الصاروخ أطلق نحو شرق شبه الجزيرة الكورية، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وذكرت أن هيئة الأركان بالتعاون مع السلطات الأمريكية تقوم بتحليل المعلومات وتفاصيل الصاروخ.

من جانبه، علق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الثلاثاء على إطلاق الصاروخ بقوله "هذا وضع سنتعامل معه".

وأضاف ترامب للصحفيين أن إطلاق الصاروخ لم يغير نهج الولايات المتحدة تجاه قضية كوريا الشمالية وذلك بعد أسبوع من وضعه هذه الدولة على قائمة أمريكية بالدول التي تعتبرها واشنطن راعية للإرهاب.

وقال متحدث باسم الحكومة اليابانية إن ترمب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اتفقا على تعزيز ردهما على برنامج كوريا الشمالية الصاروخي وطالبا الصين بعمل المزيد.

وقال ياسوتوشي نيشيمورا نائب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني للصحفيين "اتفق الزعيمان على تعزيز قدراتهما على الردع ضد التهديد الكوري الشمالي".

وأضاف أن ترمب وآبي "اتفقا أيضا على ضرورة أن تلعب الصين دورا متزايدا" في التصدي لكوريا الشمالية.

وقال يوشيهدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني إنهما لم يبحثا أي خيارات عسكرية ضد كوريا الشمالية. وأضاف سوجا أن اليابان ستعمل عن كثب مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ردا على التجربة الصاروخية.

وأدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التجربة الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية ودعا إلى ممارسة مزيد من الضغط على بيونغيانغ.

وقال ماكرون على تويتر "أندد بالتجربة الباليستية الجديدة غير المسؤولة لكوريا الشمالية. هذا يزيد من عزمنا على زيادة الضغط على بيونغيانغ ومن تضامننا تجاه شركائنا".

وقالت البعثة الإيطالية لدى الأمم المتحدة إن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا الساعة الثانية مساء بتوقيت غرينتش اليوم الأربعاء لبحث أحدث تجربة صاروخية لكوريا الشمالية.

وذكر دبلوماسيون في وقت سابق اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة واليابان طلبتا عقد اجتماع للمجلس غدا الأربعاء لبحث التجربة.

وتخضع بيونغيانغ لعقوبات الأمم المتحدة منذ 2006 بسبب برامجها للصواريخ الباليستية والأسلحة النووية. ولا ترى الصين وروسيا سببا لفرض مزيد من عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية إلا إذا أطلقت صاروخا طويل المدى أو أجرت اختبارا نوويا.