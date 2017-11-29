عون: الحريري باق بالتأكيد رئيسا لوزراء لبنان

نقلت صحيفة لا ستامبا الإيطالية يوم الأربعاء عن الرئيس اللبناني ميشال عون قوله إن سعد الحريري باق بالتأكيد رئيسا لوزراء لبنان وإن حل الأزمة السياسية في البلاد سيكون خلال أيام.

وأضافت الصحيفة نقلا عن تصريحات لعون خلال زيارة لإيطاليا أن المحادثات مع جميع القوى السياسية داخل الحكومة وخارجها اختتمت وأن هناك توافقا موسعا.

وكان الحريري قد أعلن استقالته من رئاسة الوزراء في بيان تلفزيوني من السعودية في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني، ما أدى لأزمة سياسية في لبنان ودفع البلاد مجددا إلى قلب صراع إقليمي بين الرياض وطهران خصمها الرئيسي في المنطقة.

ولم يقبل عون استقالة الحريري متهما السعودية باحتجازه في الرياض وإجباره على الاستقالة. وعاد الحريري في نهاية المطاف إلى بيروت يوم 22 نوفمبر تشرين الثاني وأجّل الاستقالة.

وقال الحريري يوم الاثنين إنه سيبقى رئيسا للوزراء إذا قبلت جماعة حزب الله اللبنانية حليفة إيران سياسة عدم التدخل في الصراعات الإقليمية.

وأفادت الصحيفة أن عون، وهو حليف لجماعة حزب الله، رد على سؤال بشأن مطلب الحريري قائلا إن حزب الله "حارب الإرهابيين" المنتمين لتنظيم الدولة الإسلامية في لبنان وخارجه ولكن مقاتليه سيعودون إلى بلدهم عندما تنتهي "الحرب على الإرهاب".

وتقاتل جماعة حزب الله إلى جانب الجيش في سوريا جماعات معارضة تسعى للإطاحة بالرئيس بشار الأسد بينها جماعات مدعومة من السعودية.