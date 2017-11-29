شفيق في مواجهة السيسي .. من يقف وراءه؟

أثار إعلان رئيس الوزراء المصري الأسبق أحمد شفيق الأربعاء اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر جدلا واسعا خاصة بعد تصريحه بأن الإمارات التي يقيم فيها منعته من السفر.

أثار إعلان رئيس الوزراء المصري الأسبق الفريق أحمد شفيق الأربعاء اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر جدلا واسعا خاصة بعد تصريحه بأن دولة الإمارات التي يقيم فيها منعته من السفر.

وقال رئيس حزب غد الثورة، أيمن نور لـ "الجزيرة مباشر" إن ما حدث للفريق أحمد شفيق يشبه ما حدث لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في السعودية ويجسد حالة من حالات "البلطجة" على حد قوله.

وكان الحريري أعلن من مقر إقامته بالسعودية استقالته من منصبه ( قبل أن يتراجع عنها بعد ذلك) وسط شكوك بأن تكون الاستقالة تمت بضغوط من المملكة.

وأضاف نور :" لا أعتبر ما يحدث عملية ابتزاز إماراتي للسيسي لأن السيسي ما زال خادما مطيعا لسياسات الإمارات" على حد قوله.

وتابع نور "الفريق شفيق مستمر في خوض المعركة للنهاية وكان يعتزم القيام بجولة انتخابية منذ سبعة أشهر ".

من جانبه شكك رجب هلال حميدة أمين عام السياسات في حزب العروبة بمصر في أن يكون "شفيق" أعلن اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية بدون علم السلطات الإماراتية.

من جانبه اعتبر الدكتور عصام حجي المستشار العلمي للرئيس الأسبق عدلي منصور بأن ما يحدث يدل على أن معركة الانتخابات الرئاسية تدار من خارج مصر.

ورفضت الإمارات تصريحات "شفيق" وقالت إنها تأسف لها.

وكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش على حسابه بتويتر إن بلاده تأسف أن يرد الفريق أحمد شفيق الجميل بالنكران.

وأضاف قرقاش على حسابه أن شفيق " لجأ إلى الإمارات هاربا من مصر إثر إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2012″.

وتابع " قدمنا له كل التسهيلات وواجبات الضيافة الكريمة، رغم تحفظنا الشديد على بعض مواقفه.".

وقال قرقاش " آثرت دولة الإمارات في تعاملها التمسك دوما بقيم الضيافة والرعاية حبا لمصر والمصريين الذين لهم في قلوبنا وتوجهنا كل التقدير والاحترام".

وتابع " تؤكد دولة الإمارات بأن لا يوجد عائق لمغادرة الفريق أحمد شفيق الدولة."

وقال في تدوينة أخرى كتب: " وللأسف وفِي هذا الموقف الذي يكشف معادن الرجال، لا يسعني إلا أن أضيف مقولة المتنبي، شاعر العرب الكبير، "إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا."

وكان شفيق قال إن الإمارات العربية منعته من السفر بعد إعلانه الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية المقبلة.

وأضاف شفيق في كلمة بثتها الجزيرة أنه فوجئ بمنع الإمارات له للسفر في جولة خارجية بعد إعلانه الترشح قبل أن يعود إلى مصر، وذلك لأسباب قاله عنها إنه " لا يفهمها ولا يتفهمها".

وقال شفيق "كنت قد أعلنت عن ترشحي لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية، وكنت أنوي في سبيل ذلك القيام بجولة بين أبناء الجالية المصرية بالخارج قبل العودة خلال الأيام القليلة القادمة، إلا أنني فوجئت بمنعي من مغادرة دولة الإمارات العربية الشقيقة لأسباب لا أفهمها ولا أتفهمها".

وقال شفيق في كلمته إنه يرفض تدخل الإمارات في الشأن المصري.