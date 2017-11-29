شاهد: وفاة زعيم كرواتي بوسني بعد تجرع السم في المحكمة

توفي الزعيم الكرواتي البوسني سلوبودان برالياك بعد تناوله مادة سامة خلال جلسة استماع في محكمة تابعة للأمم المتحدة تتعلق بجرائم، بحسب تقرير لمحطة" اتش ار تي" التليفزيونية الكرواتية

كان برالياك (72 عاما) قد صاح قائلا إنه "ليس مجرما" بعد سماع الحكم الذي يؤكد حكما بالسجن لمدة 20 عاما. ثم تناول شيئا من زجاجة مخبأة في يديه.

وبعد ما يزيد عن ثلاث ساعات بقليل، ذكرت وسائل إعلام محلية انه توفى ، نقلا عن مصادر من عائلته ، كان سيتم إخطارها قبل إصدار بيان رسمي من المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة في لاهاي.

وعلقت المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة الجلسة، التي استأنفت في نهاية المطاف في قاعة محكمة مختلفة، حيث قال القاضي، الذي يرأس الجلسة، إن الغرفة الأصلية أصبحت الآن مسرحا للجريمة.