شاهد: شفيق يقول إن الإمارات منعته من السفر بعد ترشحه لرئاسة مصر

قال أحمد شفيق رئيس الوزراء المصري الأسبق إن الإمارات العربية منعته من السفر بعد إعلانه الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية المقبلة.

أضاف شفيق في كلمة بثتها الجزيرة أنه فوجئ بمنع الإمارات له للسفر في جولة خارجية بعد إعلانه الترشح قبل أن يعود إلى مصر، وذلك لأسباب قاله عنها إنه " لا يفهمها ولا يتفهمها".

وقال شفيق "كنت قد أعلنت عن ترشحي لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية، وكنت أنوي في سبيل ذلك القيام بجولة بين أبناء الجالية المصرية بالخارج قبل العودة خلال الأيام القليلة القادمة، إلا أنني فوجئت بمنعي من مغادرة دولة الإمارات العربية الشقيقة لأسباب لا أفهمها ولا أتفهمها".

وقال شفيق في كلمته إنه يرفض تدخل الإمارات في الشأن المصري.