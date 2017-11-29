شاهد: ترمب يعيد نشر فيديوهات معادية للمسلمين

أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأربعاء نشر ثلاثة فيديوهات معادية للمسلمين على "تويتر"، كانت نشرتها نائبة زعيم جماعة بريطانية يمينية متطرفة سبق و أدينت بجريمة كراهية.

وكانت جايدا فرانسين نائبة زعيم جماعة "بريطانيا أولا" اليمينية المتطرفة قد نشرت الفيديوهات في وقت سابق من يوم الأربعاء.

وهذه الجماعة اليمينية التي تأسست في العام 2011 والمعروفة باعتصاماتها أمام المساجد، قدمت مرشحين وخسرت في انتخابات عدة برلمانية بريطانية وأوروبية.

وأدينت فرانسين العام الفائت بجريمة كراهية إثر توجيهها إساءات لامرأة مسلمة محجبة.

وتسبب إعادة نشر ترمب للفيديوهات بموجة غضب في بريطانيا.

وقال برندان كوكس، زوج النائبة البريطانية جو كوكس التي قتلت على يد متشدد من اليمين المتطرف العام الفائت إن "ترمب اعطى شرعية لليمين المتطرف في بلده، والآن يحاول أن يفعل ذلك في بلادنا".

وتابع أن "نشر الكراهية له تبعات وعلى الرئيس أن يخجل من نفسه".

وقال ديفيد لامي، النائب البرلماني عن حزب العمال المعارض، إن "رئيس الولايات المتحدة يروج لجماعة كراهية فاشية وعنصرية ومتطرفة سبق وأوقف وأدين قادتها".

وأضاف أن ترمب "ليس حليفا ولا صديقا لنا".

بدورها، احتفت فرانسين بإعادة ترمب نشر تغريداتها قائلة "بارك الله ترمب! بارك الله أمريكا".

ومن المقرر أن تمثل فرانسين وزعيم جماعة "بريطانيا أولا" بول غولدنع أمام محكمة ابتدائية الأربعاء لمواجهة تهم توجيه "تهديدات، واستخدام عبارات مسيئة أو مهينة" خلال خطاب لها في بلفاست.

ويثير تدخل ترامب المستمر في الشؤون البريطانية الداخلية والسياسة الخارجية توترا في العلاقات بين البلدين التي توصف دائما بكونها "علاقات خاصة".

من جانبه أعلن متحدث باسم رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي في تصريح الأربعاء أن الرئيس الأمريكي ارتكب "خطأ" عندما أعاد نشر التغريدات المعادية للمسلمين.

وقال المتحدث إن حزب "بريطانيا أولا يسعى إلى بث الفرقة في صفوف المجموعات السكانية، عبر استخدام عبارات كراهية تنشر الأكاذيب وتؤجج التوترات" معتبرا أن "الرئيس (ترمب) ارتكب خطأ" عندما أعاد نشر هذه التغريدات.